Trakya'daki 500 motosiklet tutkunundan şehit ailesine ziyaret

TRAKYA'daki 500 motosiklet tutkunu Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un (39) anne ve babasına taziye ziyaretinden bulundu. Duygulanan baba Ünal Aykut, "Benim bir tane oğlum şehit oldu ama binlerce evladımız oldu" dedi.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 askeri kargo uçağı Azerbaycan'ın Gence Havaalanı'ndan hareket edip 11 Kasım'da düşen uçakta şehit olan 20 askerden Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, memleketi Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kırkkepenek Mahallesi'nde toprağa verildi. Trakya'daki motosiklet kulüp ve derneklerinden oluşan yaklaşık 500 kişilik motosiklet tutkunu şehidin annesi Zülbiye ve babası Ünal Aykut'a taziye ziyaretinde bulundu. Ellerindeki dev Türk bayrağı ile şehit evine gelen motosikletliler, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu. Çanakkale'den kavanoz içinde getirilen toprak, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim, şehidin anne ve babasına takdim edildi. Ardından şehit İlker Aykut'un kabri ziyaret edilip, dua okundu.

'BİNLERCE EVLADIMIZ OLDU'

Ünal Aykut, duygulandığını belirterek, "Yurdumuzun her tarafından gelen değerli kardeşlerim. Benim bir tane oğlum şehit oldu ama binlerce evladımız oldu. Zor bir olay ama vatana evladımız helal olsun, vatanımız sağ olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Her zaman gelirsiniz, misafirimiz olabilirsiniz, uğrarsanız memnun oluruz. Çünkü bir oğlum vardı, bundan sonra siz geldiğiniz zaman biz de oğlumuzu görmüş gibi olacağız" diye konuştu.

'YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Perinthos Motosiklet Kulübü Başkanı Sunay Cin, Trakya'daki motosiklet derneklerinin bir araya geldiğini belirterek, "İstanbul'dan da katılan arkadaşlarımız oldu. Önce şehit ailemizi ziyaret ettik. Çanakkale'den getirdiğimiz kutsal toprağımızı, bayrağımızı ve Kur'an-ı Kerim teslim ettik. Ardından hep birlikte mezarlığa giderek, şehidimizin kabrinde dualarımızı okuduk. Bu ülke bizim ve böyle kalacak. Bugün burada bir evimiz olduğunu gördük. Şehit ailemiz bize sahip çıktı, biz de onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Silivri Motosiklet Kulübü Başkanı Özkan Kandemir de "Bizler bakkala gönderebileceğiniz çocuklarız. Bizler 'Gelin saçınızı okşayalım' diyeceğiniz çocuklarız. Sizlerin evinizi öğrendik, yurdunuzu öğrendik. Bundan sonra her kulübümüz, her arkadaşımız fırsat buldukça sizlere uğrayacak, sizi asla yalnız bırakmayacağız. Allah sizden razı olsun, bu vatana bir evlat verdiniz. Ne mutlu ki böyle yüce gönüllü bir anne-baba, ne mutlu ki böyle hayırlı bir evlat yetiştirdiniz" dedi.