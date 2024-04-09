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Trakya'da Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik denetimleri sıklaştırıldı

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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da polis ekipleri Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik denetimlerini sıklaştırdı.

Bayram tatili dolayısıyla Trakya Bölgesi genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğunluğun oluştuğu yerlerde denetim yaptı.

Denetimlerde başta emniyet kemeri olmak üzere trafik kurallarına uyulup uyulmadığına bakıldı.

Evrak kontrollerinin de yapıldığı denetimlerde, vatandaşlara sürüş güvenliği hakkında bilgi verildi ve sürüş esnasında cep telefonu kullanılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

Edirne ve Kırklareli'nde de dron destekli denetim gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Ramazan Bayramı Trakya Bölgesi Kırklareli Tekirdağ Edirne Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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