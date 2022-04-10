Trafikte aracına çarptığı kadın sürücüye hakaret eden şüpheli serbest bırakıldı - Haberler

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Trafikte aracına çarptığı kadın sürücüye hakaret eden şüpheli serbest bırakıldı

AA - Uğur İslamoğlu - Güncel
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Trafikte aracına çarptığı kadın sürücüye hakaret eden şüpheli serbest bırakıldı

İstanbul Maltepe'de trafikte aracına çarptığı kadın sürücüye hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Maltepe'de trafikte aracına çarptığı kadın sürücüye hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Küçükyalı Mahallesi sahil yolunda dün akşam saatlerinde seyir halindeki kadın sürücü Ş.A'nın, aracıyla otomobiline çarpan bir kişinin aynı zamanda eliyle aynasını kırdığını ve kendisine sözlü hakarette bulunduğunu ifade etmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Sosyal medyaya da yansıyan görüntüleri inceleyen polis, kullandığı otomobilin plakası üzerinden şüphelinin kimliğini tespit etti.

Olaydan kısa bir süre sonra Üsküdar'da yakalanan şüpheli U.K. emniyete götürüldü.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan U.K. daha sonra serbest bırakıldı.

AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

Maltepe, Hakaret, Güncel, Haberler

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