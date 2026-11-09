Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın görevine başladı

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Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın göreve başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük binasındaki senato salonunda devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Görevi Aydın'a devreden Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, üniversitesinin kuruluş sürecinde görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mesai arkadaşlarına teşekkür eden Aşıkkutlu, "Bu görevler onur verici görevler. Yeri zamanı geldiğinde değerli arkadaşlarımıza devretmek de son derece mutluluk verici. Yeni rektörümüz Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın, üniversitemizi bulunduğu yerden alıp daha ileriye götürecektir." ifadesini kullandı.

Aşıkkutlu, üniversitenin öğretim üyesi bir mensubu olarak, bu gelişme istikametinde destek vermeye devam edeceğini belirterek, Aydın'a görevinde başarı diledi.

Rektör Aydın ise kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür etti.

Üniversiteyi ulusal ve uluslararası düzeyde daha güçlü bir konuma taşımak için kararlılıkla çalışacaklarını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Üniversitemizi ilmin, hizmetin, güzel ahlakın ve insanlığa faydalı bilginin üretildiği, öğrencilerinin mensubu olmaktan gurur duyduğu, çalışanlarının huzur ve aidiyet hissettiği, şehrine ve ülkesine değer katan güçlü bir ilim yuvası haline getirmek için çalışacağız. Rabb'im, inşallah bu hizmet yolunu bize hayırlı, bereketli ve muvaffak eylesin."

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Aşıkkutlu, rektörlük cübbesini Prof. Dr. Aydın'a giydirdi.

Kaynak: AA