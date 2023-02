Trabzon, Kahramanmaraş Depremi İçin Seferber Oldu

ESRA NUR PERVAN

Kahramanmaraş'ta sabah saat 04.17'de 7,7, saat 13.24'te ise 7,6 büyüklüğünde meydana gelen iki depremin ardından Trabzon'da da yardım gönderme çalışmaları başladı. Trabzon'da sabahın erken saatleriyle birlikle çok sayıda vatandaş çeşitli kan bağış noktalarına gelerek deprem nedeniyle kan bağışında bulunmak için uzun kuyruklar oluşturdu. AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız kan bağışı için sırada bekleyen vatandaşlar arasında yer aldı.

"ÜLKE OLARAK ŞU ANDA TEYAKKUZ HALİNDEYİZ"

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, yardımda bulunmak için kan vermeye geldiklerini belirterek şunları söyledi:

"Çok üzgünüz merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde olan 7,4 büyüklüğündeki deprem sadece o bölgedeki 10 ili değil, ülkemizin birçok vilayetini derinden etkilemiş, hatta Trabzon'da da deprem hissedilerek birçok yerde vatandaşımızın sokağa çıktığını öğrendik. Tabii ben şahsen hissetmemiştim. Ancak sabah kalktığımızda depremle uyandık. Büyük bir şok yaşadık. Ülke olarak şu anda teyakkuz halindeyiz. Çok sayıda can ve mal kaybımız var. Kriz merkezleri oluşturuldu. Türkiye'nin her bir tarafında belediyelerimiz bütün ekipleriyle beraber. İş makineleri ve insan kaynaklarıyla birlikte deprem bölgesine hareket hazırlığı içerisindedir. Ama şu anda en önemlisi tabii ki panik yapmadan ülke olarak hazırlığımızı en güzel şekilde yaparak deprem bölgesine katkı sağlamamız gerekiyor. Ne yapabiliriz Bir birey olarak bir vatandaş olarak her şeyden evvel bir Müslüman olarak önce yaralılara kan temin etmemiz gerekiyor. Bugün biz de buradayız, kan vermek istiyoruz."

"ÜLKEMİZİN GÜCÜ BU YARALARI SARACAKTIR"

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, şunları söyledi:

"Öncelikle milletimizin başı sağ olsun, Türkiye'mizin başı sağ olsun. Tabi aynı şekilde diğer 3 tane bölge ülkelerinde de benzer depremler yaşandı. Ülkemizde deprem kuşağında dolayısıyla rahmetli olmuş vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Ama şunu biliyoruz ki, ülkemizin gücü bu yaraları saracaktır. Biz de Belediye Başkanı olarak elimizden geldiğince örnek olmak adı altında hem kanımızı verip hem de ilçemizi kampanyalar başlatıyoruz. Bu anlamda inşallah en kısa sürede rabbim bu üzüntülü durumdan bizim kurtulmamız, milletimize refaha kavuşmasına ve sıkıntı durumdan bir an önce kurtulmayı nasip etsin."

"KALBİMİZ ORADA"

Hasan Hemşir isimli vatandaş depremi hissettiklerini belirterek, "Akşam ailecek depremi hissettik evimizin baya sallandığını hissettik. Anonsu da duydum daha önceden de kan bağışçısı olduğum için hemen kan vermek için buraya geldim. Form doldurdum bekliyorum" dedi.

Sebahat Yılmaz isimli vatandaş ise şöyle konuştu:

"Allah yardımcıları olsun bizde elimizden geleni yapmak için kan bağışında bulunmaya geldik. Halk eğitim merkezinde çalışıyoruz, battaniye yardımı başlattık. Elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Depremi bizde hissettik akşamdan ama bizimkisi çok küçük çaplı bir şey oldu asıl kötüsünü onlar yaşadı Allah yardımcıları olsun."

