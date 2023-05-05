Trabzon'da Yolcu Midibüsü Kazası: 5 Ölü, 38 Yaralı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen yolcu midibüsü kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, midibüs teknik incelemeye alındı.

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, virajda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği büyükşehir belediyesine ait yolcu midibüsünün yol kenarındaki evin duvarına çarpıp devrildiği kazada yaralanan Neriman Aslan (38) da kurtarılamadı. Kazada ölü sayısı 5'e çıkarken, 38 yaralının hastanedeki tedavileri ise sürüyor. Yoğun bakımda tedavisi devam eden midibüs şoförü Adem B.'nin (37) belediye bünyesinde bir süre önce göreve başladığı, kullandığı otobüs arızalanınca da midibüsü devraldığı bildirildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçenin Akpınar Mahallesi, Yolkıran mevkisinde meydana geldi. Adem B. yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait 61 K 737 plakalı yolcu midibüsü, yokuş inerken virajda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki evin duvarına çarpıp, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, midibüsteki Fadime Akgün (55), Azra Akgün (4), Yusuf Değirmenci (65) ve Ayşe Zengin'in (55) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 39 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, kazada ölen 5 kişi, bugün ikindide ilçede toprağa verilecek.