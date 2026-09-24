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Trabzon'da Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi'nin bir yılda tamamlanması planlanıyor

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Trabzon'da Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi'nin bir yılda tamamlanması planlanıyor
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Trabzon'da 10 Eylül'de temeli atılan Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi projesinde çalışmalar devam ediyor. TBMM Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, bir yıl içinde tamamlanması planlanan projenin Trabzon'un yaşam kalitesine ve turizm potansiyeline katkı sağlayacağını söyledi.

Trabzon'da yapımına başlanan Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi projesinde çalışmalar devam ediyor.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Beşirli Mahallesi'ndeki proje alanında gazetecilere, 10 Eylül'de temeli atılan projenin Trabzon'a önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Projenin bir yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığını bildiren Karaismailoğlu, içerisinde spor alanları, restoran, kafe, yelken kulübü ile yürüyüş ve bisiklet yollarının yer alacağını ifade etti.

Karaismailoğlu, projenin Trabzon'un yaşam kalitesine ve turizm potansiyeline katkı sağlayacağını vurguladı.

Trabzon Valisi Tahir Şahin de projenin turizm açısından önem taşıdığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, yıllardır dolgu alanı olarak bekleyen bölgenin kısa sürede vatandaşların kullanımına sunulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise seçim döneminde söz verdikleri projeyi hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını, Trabzonluların denizle daha güçlü şekilde buluşmasını amaçladıklarını söyledi.

Programda, Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası Trabzon Şube Başkanı Serbülent Vural ile AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA
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