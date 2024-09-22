Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Taşkın ve Heyelan Sonrası Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'da Taşkın ve Heyelan Sonrası Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Sürmene ve Araklı ilçelerinde meydana gelen taşkın ve heyelanların ardından temizlik çalışmaları sürüyor. Ekipler, su baskınlarından etkilenen ev ve iş yerlerindeki tahliye ve temizlik işlemlerini gerçekleştirirken, Türk Kızılay da bölgede ikram dağıtımı yapıyor.

Trabzon'da önceki gün etkili olan yağışın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen ilçelerde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Sürmene ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde yağıştan etkilenen iş yerleri ve evlerin zemin katlarındaki temizlik çalışmaları sürüyor. İş makineleriyle, mahalle merkezinden geçen dere içerisinde oluşan hafriyatı kaldırma çalışması da yapılıyor.

Araklı ilçesinde sağanak sonrasında derelerin taşması sonucu su basan Özgen Mahallesi'ndeki Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesinin de aralarında bulunduğu binaların zemin katlarından yapılan su tahliye işlemlerinin ardından balçıklar temizleniyor.

Ekipler, tıkanan rögarların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Türk Kızılay ise ikram araçlarıyla ilçelerde sıcak çorba, kumanya, içecek, su ve ikramlık dağıtıyor.

Öte yandan Arsin Belediyesi, ilçede meydana gelen taşkın ve heyelan sonrasında zarar gören tüm vatandaşların, Arsin Hükümet Konağı'nda oluşturulan AFAD Başvuru Bürosu'na başvuru yapabileceklerini duyurdu.

Kaynak: AA / Hakan Burak Altunöz - Güncel

Yerel Haberler 3-sayfa Kızılay Sürmene trabzon Güncel Araklı Çevre Yaşam

Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı

3 kişilik özel ekip şehre girdi, cezaevindeki aile üyelerine sıra dışı önlem getirildi

 Komşu felaketi yaşıyor! Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi

52 kişinin cansız bedenini teker teker böyle çıkardılar

 Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor

Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor
RTÜK Başkanı Şahin'i kızdıran görüntü: Rezaletin bini bir para

RTÜK Başkanı'nı küplere bindiren görüntü: Rezaletin bini bir para
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sima Tarkan kimdir, kaç yaşında? Sima Tarkan evleniyor mu, eşi kim? Masterchef 22 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te 21 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 | Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 22 Eylül noterler çalışıyor mu? Pazar günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 22 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler! Resmi Gazete bugün (22 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Fenerbahçe-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Galatasaray maç sonucu! Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar… Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı kaç kaç? Galatasaray- Fenerbahçe maç özeti! Edin Dzeko kimdir? Edin Dzeko kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara kimdir? Gabriel Sara kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara istatistikleri!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });