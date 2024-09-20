Trabzon'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İl genelinde aralıklarla devam eden yağış, Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanağa döndü. Yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi, bazı ırmaklar taştı.

Taşkınlar nedeniyle yollarda su birikti, binaların zemin katlarındaki ev ve iş yerlerini su bastı. Yer yer heyelan yaşanan 3 ilçedeki bazı yollarda da çökmeler meydana geldi.

DSİ, AFAD ve Belediye gibi ilgili kurumların ekipleri, iş makineleri yardımıyla sorun yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, AA muhabirine, ekiplerle sahada olduğunu belirterek, "Ekiplerimiz müdahale etmeye çalışıyor ama çok yoğun bir yağmur yağdı, halen de devam ediyor." dedi.

"İnşallah salimen yolda kalanları da kurtarıp herkesin evine ulaşmasını temin edeceğiz"

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AA muhabirine, saat 16.00 civarında başlayan sağanağın Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerinde etkili olduğunu söyledi.

Su baskınları meydana geldiğini belirten Yıldırım, "Can ve mal kaybımız Allah'a şükürler olsun yok ama yolda kalanlar var çünkü oralar işlek yollar. Gerek yaylalardan gelenler, gerekse kırsal mahallelerden gelen insanlar o yollarda kaldılar, onları kurtarmaya çalışıyoruz. Bütün ekiplerimiz benimle birlikte hep beraber olay yerindeyiz." dedi.

Yol açma çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Yıldırım, "Açana kadar da devam edeceğiz. Valilikten bilgilendirmesini yaptık, vatandaşlarımızı o tarafa doğru yola çıkmamaları konusunda da özellikle uyardık. İnşallah salimen yolda kalanları da kurtarıp herkesin evine ulaşmasını temin edeceğiz. Bütün ekiplerimiz çalışıyor şu anda." diye konuştu.

Vali Yıldırım taşkın bölgesinde incelemede bulundu

Vali Yıldırım, taşkın ve heyelan meydana gelen Araklı ilçesinin Atayurt mevkisinde incelemede bulundu, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Yıldırım, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Trabzon'un doğu ilçelerinde, özellikle de dağlık kesimlerde ve vadilerde çok ciddi bir yağış meydana geldiğini söyledi.

Yağış neticesinde bazı yan derelerin taşkınlara sebebiyet verdiğini belirten Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"Taşkın yollarımıza yandan geldiği için de menfezleri kapatıp yolun üzerinden aştı. Bazı yerlerde burada gördüğünüz gibi çalışması yapılıyor, küçük heyelanlar da var, rüsubatlar da var. Bu yol Santa Harabeleri'ne kadar gider eski Bayburt yolu. Santa Harabeleri'nden gelenler, yaylalardan gelenler ve mahallelerden gelenler, şehre ulaşmak isteyenler, yollardaki bu rüsubat yüzünden geçemiyorlar, şu anda bekliyorlar. Yolları açmaya çalışıyoruz. Gerek DSİ, gerek Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, bütün ekiplerimiz şu anda çalışıyor. Sayın bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, bakan yardımcımıza ve AFAD Başkanımıza olay bildirildi, kendileri de zaten teyakkuz halindeler. Zamana ihtiyacımız var."

Yıldırım, jandarmanın, kaymakamların ve kriz merkezinin görev başında olduğunu ifade ederek, "Ben de buradayım, hep birlikteyiz. Gayret ediyoruz ki inşallah bir an önce açarız. Şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybımız yok, buna dair de bir tehlike henüz yaşamadık, inşallah bundan sonra da yaşamayız. Sadece bekliyoruz." dedi.

Öte yandan, ilçe merkezinde bazı yerlerde elektrik kesintisi meydana geldi. İş yerlerini su basan vatandaşlar, belediye ekipleriyle suyu tahliye etmeye çalışıyor. Ekipler, tıkanan rögarların açılması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesindeki hastalar nakledildi

Araklı ilçesinde sağanağın ardından Özgen Mahallesi'ndeki Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesini de su bastı.

UMKE ve AFAD ekipleri, 38 hasta ve 30 personeli Acil Servis girişinden tahliye etti. Öncelikle Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki hastalar sedyeyle arazi aracına alındı, ardından da ambulanslarla civardaki hastanelere sevk edildi.

Diğer hastalar ve personelin de tahliyesiyle hastane boşaltıldı.

Araklı Kaymakamı Yusuf Akın ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü de olay yerinde çalışmaları takip etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, bölgede inceleme yaptı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Araklı'da inceleme yaptı.

Genç, Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi önünde gazetecilere, ortalamanın üzerinde yağış alan Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçesindeki 28 mahalleden 265 ihbar aldıklarını söyledi.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile Rize Belediyesinin iş makinesi desteği sağladığını belirten Genç, ekiplerin Arsin ilçesinde bir çocuğu heyelandan kurtardığını, Sürmene ilçesinde ise bir kişiye ulaşım noktasında sıkıntı yaşandığını ancak şu an için can kaybı olmadığını ifade etti.

İhbar aldıkları 28 mahalleye ulaşmaya çalıştıklarını vurgulayan Genç, "Hasar tespit noktasındaki tabloyu yarın daha net göreceğiz." dedi.

Genç, devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla sahada çalışmaya devam ettiklerini yineleyerek, "Vatandaşlarımızın ulaşımı konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Hastanede de su biriktiğine işaret eden Genç, "Acil hastalarımız ve yoğun bakımdaki hastalarımızla ilgili sıkıntı oldu, onu da aştık. Gereken tahliyeleri sağladık." ifadesini kullandı.

Sağanaktan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Genç, şunları kaydetti:

"AFAD'ımız, itfaiyemiz, TİSKİ'miz, komşu belediyelerimiz el ele verip bu önemli sorunumuzu ortadan kaldırmak için uğraşıyoruz. Hoparlörler de dahil olmak üzere belediyemizden bütün uyarılarımızı yapıyoruz. Şimdi sizin aracılığınızla da yapalım çünkü su riski o dere yataklarında oluşuyor, o nedenle bütün vatandaşlarımız bu konuda uyarıyoruz."

Öte yandan, Yomra ilçesinde sağanak sonrası Özdil-Oymalı, Taşdelen, Yenice ve Gülyurdu grup yollarında da heyelanlar meydana geldi.

Ulaşım sorunu yaşanan bölgede ekipler çalışmalarını sürdürüyor.