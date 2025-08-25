Trabzon'da 'İstiklal Madalyası' sergilendi

TBMM tarafından 1924 yılında İstiklal Madalyası'yla ödüllendirilen Trabzon'a 101 yıl sonra verilen "İstiklal Madalyası", şehir merkezinde sergilendi.

Vali Aziz Yıldırım, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen programda, Trabzon'un 101 yıl sonra İstiklal Madalyası ile şereflendirilmesine tanıklık ettiklerini belirterek, madalyanın yalnızca bir şehrin değil, Anadolu'nun onur mührü olduğunu söyledi.

Yıldırım, Karadeniz'in en stratejik noktalarından biri olan Trabzon'un cephane sevkiyatından gönüllü asker teminine, lojistikten istihbarata kadar pek çok alanda Milli Mücadelenin kalbinde yer aldığını vurguladı.

İstiklal Madalyası'nın, Trabzon'un evlatlarının gönlünde taşıyacağı onurlu bir miras olduğunun altını çizen Yıldırım, madalyanın Trabzon sokaklarında, meydanlarında, gönüllerde dalgalanacak bir gurur nişanesi olduğunu kaydetti.

Yıldırım, madalyanın önemine işaret ederek, "Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde canla başla görev almış ecdadımızın emanetini, tam bir asır sonra teslim alıyor olmamız, Kurtuluş Savaşı yıllarında dedelerimiz tarafından yazılmış bir mektubun şimdi torunlarının, bizim elimize ulaşması gibi derin bir anlam ifade ediyor. Ruhları şad olsun." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." sözünü rehber edinen ecdadı hürmet ve minnetle andığını dile getiren Yıldırım, madalyanın kente getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ise Trabzon'un geçmişten beri coğrafyanın da etkisiyle heyecanlı, cesaretli, üretken, atılgan ve yurtsever insanların yaşadığı bir il olduğunu söyledi.

İstiklal Madalyası'nın taşıdığı manevi değere dikkati çeken Suiçmez, kutsal bir mücadelede kanlarını dökerek millete bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri ve ecdadı saygı, minnet ve rahmetle andığını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de İstiklal Madalyası'nın bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin, vatan sevgisinin, fedakarlığın ve millet olma şuurunun en anlamlı sembolü olduğunu söyledi.

Trabzon'un her zaman cesaret ve vatanseverliğiyle anılan kadim bir şehir olduğunu belirten Genç, şunları kaydetti:

"Kayıkçı Loncamızın yanı sıra cephede canlarını feda eden ve gidip de dönmeyen 87. Alay'ımızla, milletimizin bağımsızlık iradesini örgütleyen Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'miz ve çok daha fazlasıyla destanlar yazmıştır. En önemlisi de bu kahramanlıklar, yalnızca belli bir grubun değil, tüm Trabzon halkının ortak iradesinin, vicdanının ve sarsılmaz vatan sevgisinin tezahürü olmuştur."

Eski bakanlardan Erdoğan Bayraktar da 101 yıl sonra Trabzon'a hak ettiği istiklal madalyası verilmesi doğrultusunda gayret gösteren herkese teşekkür etti.

Gün içinde parkta sergilenen İstiklal Madalyası'nın, bir süre de Atatürk Köşkü'nde sergilenmesinin planlandığı bildirildi.

İl Müftüsü İsmail Çiçek'in dua etmesinin ardından tamamlanan programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kaymakamlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.