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Trabzon'da Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar protesto edildi

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Trabzon'da Kudüs Kardeşlik Derneği öncülüğünde toplanan grup, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto etti. Dernek Başkanı İbrahim Kara, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ortak emaneti olduğunu belirterek, planlanan baskının kutsal mekanların ihlali olduğunu vurguladı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneği öncülüğünde Hanife Hatun Camisi önündeki Mescid-i Aksa minyatürü önünde toplanan grup İsrail'i protesto etti.

Grup adına açıklama yapan Dernek Başkanı İbrahim Kara, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ortak emaneti olduğunu söyledi.

Kara, "23 Temmuz'da yani yarın, işgal altında bulunan Kudüs'te, işgalci siyonist Yahudi gruplar ilk kıblemiz, ikinci mescidimiz ve üçüncü haremimiz olan mübarek Mescid-i Aksa'ya büyük bir saldırı düzenlemeye hazırlanıyor. Kendilerine göre uydurma gerekçeler öne sürerek 2 milyarlık İslam dünyasının en kutsal mescitlerinden birine binlerce kişiyle yapılması planlanan baskınla ilgili bugünden itibaren Kudüs'te büyük bir hazırlık içine girmiş bulunmaktadırlar." diye konuştu.

Mescid-i Aksa'ya yönelik planlanan bu baskın girişiminin sıradan bir güvenlik olayı olmadığını dile getiren Kara, şunları kaydetti:

"Bizim itirazımız bir inanca karşı değildir, kutsal mekanların ihlaline, işgale, hukuksuzluğa ve masum insanların temel haklarının çiğnenmesine yöneliktir. Aynı şekilde, her inançtan insanın ibadet özgürlüğünün korunmasının evrensel bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Bugün Mescid-i Aksa'nın avlusunda atılan her provokatif adım, yarın dünyanın başka kutsallarını da hedef alabilecek tehlikeli bir anlayışı beslemektedir. İşgalci siyonist Yahudiler Aksa'mızı zamansal ve mekansal bölme hedeflerini açıktan ifade ediyorlar. Onların asıl hedefinin Mescid-i Aksa'yı yıkmak olduğunun da farkındayız. İşgalcilerin kendilerinden başka kimseye hayat hakkı tanımadıklarını da yaptıkları uygulamalardan biliyoruz. Hem Kudüs'te hem de işgal altındaki Filistin'in diğer şehirlerinde Hristiyanların kutsallarına karşı yaptıkları insanlık dışı uygulamalar dünyanın malumudur."

Kaynak: AA / Enes Sansar
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