Trabzon'da Elektrikli Golf Aracı Devrildi: 1 Turist Yaralandı
Trabzon'un Çaykara ilçesinde turistlerin kiraladığı elektrikli golf aracı göl kıyısına devrildi. Olayda bir turist hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde elektrikli golf aracının göl kıyısına devrilmesi sonucu 1 turist yaralandı.
İlçeye bağlı turizm merkezi Uzungöl'e gelen yabancı uyruklu 4 turist, burada gezmek amacıyla elektrikli golf aracı kiraladı.
A.K.A'nın kullandığı araç, gezinti sırasında göl kıyısına devrildi. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan turistlerden biri hafif yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı turist, ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.