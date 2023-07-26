Tosya'da Tıbbi Aromatik Bitki Hasat Şöleni

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, tıbbi aromatik bitki hasat şöleni düzenlendi. Özel bir firma tarafından ilçenin Gökyer mevkisinde kurulan tarımsal deneme arazisinde, bin 500 tıbbi nane, bin 600 mayıs papatyası, 3 bin 40 aynı sefa, 500 biberiye, 300 metrekare çörek otu, 25 metrekare ısırgan ve 500 metrekare sarımsak şölenle hasat edildi. Kastamonu Valisi Avni Çakır, demonstrasyon diyebileceği bir sahada, örnek ekimlerin sembolik hasat törenini gerçekleştirdiklerini söyledi. Kastamonu'nun tıbbi aromatik bitki üretimi konusundaki potansiyelini yayma noktasında, ilgili kurum kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve iş insanlarıyla yoğun bir çaba içinde olduklarını belirten Çakır, şunları kaydetti: 'Tosya'da Hamdard İlaç firmamızın bu konuda bölgede, hem Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) fabrikası bulunuyor, hem de bölgemiz insanına da çiftçimize de bu konudaki Tosya'nın mevcut imkanlarının bu bitki üretiminde ne kadar uygun olduğu noktasında bizim yetkililerimizin çalışmalarına destek veriyorlar. Bugün de burada birçok ürünün dikili olduğu sahayı gezdik. Burada aslında her türlü ürünün tıbbi aromatik, ne kadar üretime müsait altyapısının, toprak yapısının olduğunu arkadaşlarımız bizlere gösterdi. İlgili firmalarımızın burada alımla ilgili olarak zerre kadar bir sıkıntı yok. Bir hobi gibi başlatıp bir ticari potansiyele dönüştürebilirler.' dedi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, tıbbi aromatik bitki hasat şöleni düzenlendi.

Özel bir firma tarafından ilçenin Gökyer mevkisinde kurulan tarımsal deneme arazisinde, bin 500 tıbbi nane, bin 600 mayıs papatyası, 3 bin 40 aynı sefa, 500 biberiye, 300 metrekare çörek otu, 25 metrekare ısırgan ve 500 metrekare sarımsak şölenle hasat edildi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, demonstrasyon diyebileceği bir sahada, örnek ekimlerin sembolik hasat törenini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kastamonu'nun tıbbi aromatik bitki üretimi konusundaki potansiyelini yayma noktasında, ilgili kurum kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve iş insanlarıyla yoğun bir çaba içinde olduklarını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Tosya'da Hamdard İlaç firmamızın bu konuda bölgede, hem Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) fabrikası bulunuyor, hem de bölgemiz insanına da çiftçimize de bu konudaki Tosya'nın mevcut imkanlarının bu bitki üretiminde ne kadar uygun olduğu noktasında bizim yetkililerimizin çalışmalarına destek veriyorlar. Bugün de burada birçok ürünün dikili olduğu sahayı gezdik. Burada aslında her türlü ürünün tıbbi aromatik, ne kadar üretime müsait altyapısının, toprak yapısının olduğunu arkadaşlarımız bizlere gösterdi. İlgili firmalarımızın burada alımla ilgili olarak zerre kadar bir sıkıntı yok. Bir hobi gibi başlatıp bir ticari potansiyele dönüştürebilirler." dedi.