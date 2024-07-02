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5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş

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İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin detaylar çıkmaya devam ediyor. Olaydan bir gün önce tüpü değiştirdiği anlaşılan tutuklu M.K'nin yıllardır tüp değiştirme işi yapmasına rağmen bu konuda yetki belgesinin olmadığı belirtildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin, olaydan bir gün önce tüpü değiştirdiği anlaşılan tutuklu M.K'nin, tüp değiştirme konusunda yetki belgesinin olmadığı öğrenildi.

5 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ PATLAMADA YENİ DETAYLAR

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, patlamanın yaşandığı lokantayı, tutuklanan iş yeri sahibi G.K. geçen yıl ağustosta oğluyla işletmeye açtı. Kadın, oğlunun 4 ay sonra başka bir işe girmesi nedeniyle lokantayı tek başına işletmeye devam etti.

5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş

İŞ YERİNİN RUHSAT BAŞVURUSU DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA

İş yeri hakkında geçen mayısta "ruhsatsız olduğuna" dair şikayet geldiği, işletmenin ruhsat başvurusunun bulunduğu ve konunun belediye tarafından değerlendirme aşamasında olduğu bilgisine ulaşıldı. Patlamadan bir gün önce tüpü değiştiren M.K'nin ise ifadesinde Torbalı'da yıllardır bu işi yaptığını, gaz kaçağını kontrol ettiğini söylediği kaydedildi.

5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş

TÜP DEĞİŞTİRMEDE YETKİ BELGESİ YOKMUŞ

M.K'nin tüp değiştirme konusunda yetki belgesinin olmadığı ifade edildi. Soruşturma dosyasında, lokanta sahibi G.K'nin "Tüpün cumartesi öğleden sonra değiştirildiğini, iş yerinin gece 02.00'ye kadar açık olduğunu" söylediği ifadesi de yer aldı. İfadeler ve soruşturma kapsamında ulaşılan bilgiler doğrultusunda yapılan ilk değerlendirme, lokantanın tüp takıldıktan sonra 12 saat daha müşterilerine hizmet verdiği, tüpten sızan gazın kepenkle kapalı olan iş yerine dolduğu ve patlamanın bundan kaynaklandığı yönünde.

5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş

BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENİYOR

Olaya ilişkin hazırlanacak bilirkişi raporunda lokantada gaz açma ve kapatmaya ilişkin alarm sisteminin olup olmadığı, tüpün kapalı alanda bulunup bulunmadığı, havalandırmanın yeterli olup olmadığı, işletmede sanayi tipi tüpün kullanılmasının uygunluğu gibi hususlar araştırılacak.

5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş

Patlamanın yaşanmasıyla iş yeri kepenginin de lokantanın önünden geçen insanların üzerine savrulduğu vurgulandı. Öte yandan tutuklanan şüphelilerin herhangi bir suç kaydının olmadığı anlaşıldı.

5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki iş yerinde 30 Haziran'da patlama meydana gelmiş, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi G.K. ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirlenen M.K. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Torbalı İzmir Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Turgut Öztaş:

Kimin yetki belgesi varki önce siz altyapıyı sorgulayın

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Turbo Levent:

İŞTE AKP İŞTE VURDUMDUYMAZLIK

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Sefa:

turbiş vurduracaksan de hallederiz..

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Sefa:

turbişe biri vrsun lâ.

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Bişey Söylicem:

Chp gelince herkese yetki belgesi dağıtacakmış

yanıt4
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Turbo Levent:

SEFA ANKABACIINUU MİTTEYİMMİİ

yanıt0
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Bişey Söylicem:

Hadi ya halbuki türkiyede iş yapan herkesin yetki belgesi var

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