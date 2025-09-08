Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali Başlıyor

Edirne Valiliğince "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali" yapılacak.

Söğütlük Millet Bahçesi'nde 25-28 Eylül'de ikinci kez gerçekleştirilecek festival ziyaretçilerine lezzet şöleni sunacak.

Kentte gastronomi turizminin çeşitlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen festivalde Edirne, Rumeli ve saray mutfağı yemekleri katılımcılara sunulacak.

Festivalde usta şefler, kentin asırlık lezzetleriyle Rumeli ve saray mutfağının çeşitli yemeklerini hem pişirecek hem tanıtacak.

Balkan ülkelerinden şeflerin yöresel yemeklerini de tanıtacağı festivalde, yemek yarışmaları, söyleşi ve konserler gerçekleştirilecek.

Aynı tarihlerde Söğütlük Millet Bahçesi'nde Yaşayan Miras Festivali de düzenlenerek, ziyaretçilere kültürel ve sanatsal bir şölen sunulacak.