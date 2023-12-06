TOKİ Başkanı ve Azerbaycan MİDA Başkanı Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve Azerbaycan MİDA Başkanı Sadık Sadıkov, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta inşasına başlanılan Azerbaycan Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Bulut, çalışmaların hızla devam ettiğini ve konutların bu ayın sonuna kadar teslim edileceğini belirtti. Azerbaycan MİDA Başkanı Sadıkov ise Türkiye'yi yalnız bırakmadıklarını ve bir millet iki devlet olduklarını vurguladı.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve Azerbaycan MİDA Başkanı Sadık Sadıkov, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta inşasına başlanılan Azerbaycan Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, burada gazetecilere, "Asrın Felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde başlatılan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Kentte 4 bin 800 konutun bu ayın sonuna kadar teslim edileceğini dile getiren Bulut, "Çalışmalar hızla devam ediyor. Vatandaşlarımızı bir an önce evlerine yerleştirebilmenin gayreti içerisindeyiz. Yeni ihtiyaçlara göre de ihalelerimizi yapıyoruz. Rezerv konut alanlarında da başkanımızla değerlendirmemiz neticesinde Önsen bölgesinde 2 bin konuta yakın bir çalışmayı da hazırladık. İnşallah orada da ihalemizi tamamlamış olacağız. Kahramanmaraş merkezde Önsen, Ferhuş ve Ağyar ağırlıklı olarak imalatlarımız devam ediyor." dedi.

Bulut, inşası süren Azerbaycan Mahallesi'nin Kahramanmaraş için ticari ve tarihi özellikleri bakımından çok önemli bir merkez olduğuna işaret etti.

Azerbaycan Mahallesi'nde 2 bin 300 bağımsız bölüm olacak

Bölgenin yapılan ön etütler neticesinde yapılaşmaya kapalı bir alan haline getirildiğini aktaran Bulut, şöyle konuştu:

"Ama tabii buranın yapılaşmaya kapanması durumunda Maraş'ın o ticari, tarihi şehir anlamında tamamen yeni duruma düşeceği bir durum söz konusu olunca burada çok ayrıntılı etütlere, hatta devletimiz hiçbir masraftan kaçınmaksızın tüm tedbirleri almak suretiyle zemini iyileştirmek suretiyle burayı yeniden imara açtı. Burası Maraş için çok önemli bir yer. Burada yaklaşık 2 bin 300 bağımsız bölüm olacak. Azerbaycan Mahallesi olması hasebiyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin burada yine o eski tarihi yaşatmak açısından bir talepleri olmuştu. 'Tek millet, iki devlet' diyoruz zaten. İki Cumhurbaşkanımızın katılımıyla ilk aşamada okul temeli atılmıştı. Tabii o sürecin devamında buranın proje çalışmaları ve zemin etütlerinin yapılmasıyla ilgili bir zaman geçti. Ama bu aşamayı da tamamladıktan sonra şu anda zaten zemini iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Buranın zemin sınıfı 'ZF' dediğimiz sınıf yani en zayıf sınıf, dolayısıyla buranın güçlendirilip inşa yapılabilir en az 'ZD' konumuna getirilmesi gerekir. Burada sınıfı daha da güçlendirmek maksadıyla yaklaşık 15 bin 500 kazık çakıyoruz. Blokların olduğu bölümlerde 15 metre, otoparkların olduğu bölümlerde 10 metre olmak üzere toplam 197 kilometre kazık çakılacak."

Felaketin ardından Azerbaycan halkının Türkiye'yi bir an olsun yalnız bırakmadığını dile getiren Bulut, "Tek millet olduğumuz şuradan belli. Bir felaket karşısında bir millet aynı refleksi gösteriyorsa o tek millettir. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak yurt dışında yaşanan afetlerde, çok yakında Arnavutluk'ta, Pakistan'da, Srilanka'da, Somali'de yaşanan felaketlerde biz canı gönülden oraların yardımına koştuk. Şimdi burada yaşadığımız yarada da Azerbaycan hükümetinin, Azerbaycan Cumhurbaşkanın aynı hissiyatlar ile bizlere yaklaşmış olması bizim tek millet olduğumuzun göstergesidir. Onun için sonsuz teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Biz bir millet iki devletiz"

Azerbaycan MİDA Başkanı Sadıkov da 6 Şubat depremlerinin ardından kardeş ülkenin yaralarının sarılması adına her türlü gayreti gösterdiklerini hatırlattı.

Bölgede bulanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sadıkov, "Biz bir millet iki devletiz. Burada güzel bir alanın olması, burada güzel bir şehirciliğin oluşturulması, inşa edilmesi ve buraya Azerbaycan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından 100 milyon dolar ayrılması bizim için büyük şeref ve onur. Hep buradayız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın ayağa kaldırılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Azerbaycan'ın depremin ilk gününden itibaren Kahramanmaraş'ın yanında olduğunu ifade eden Güngör, "Burada Azerbaycan Mahallesi'ndeki çalışmalar son derece anlamlı. Kent merkezinde yer alan iki ana caddemiz Azerbaycan ve Haydar Aliyev caddemiz. Dolayısıyla iki ana cadde ortasında kardeş Azerbaycan'ın 1000 bağımsız bölümden oluşan alanın Azerbaycan Mahallesi olarak tasarlanması ve onların desteğiyle yapılmasını son derece anlamlı." diye konuştu.