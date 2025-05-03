Tokat Yaşayan Miras Festivali Devam Ediyor

Tokat Yaşayan Miras Festivali Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tokat Valiliği ve Belediyesinin düzenlediği 'Tokat Yaşayan Miras Festivali' sürüyor. Festivalde kukla gösterileri ve stant gezileri yapılıyor. Ziyaretçiler, el emeği göz nuru eserleri ilgiyle inceliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tokat Valiliği ve Belediyesince düzenlenen "Tokat Yaşayan Miras Festivali" devam ediyor.

Festivalin tarihi Sulusokak'taki 2. gününde stantları gezen vatandaşlar, ustalarla sohbet etti.

Yağbasan Medresesi'nde gerçekleştirilen kukla gösterisi, vatandaşlar ve çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Vatandaşlardan Humayun Diren, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Festival için İstanbul'dan şehrimize geldim. Tokat Yaşayan Miras Festivali'ni görmek için geldik. El emeği göz nuru eserler var. Hepsini çok beğendik. Herkesin emeğine sağlık." dedi.

Çeşitli etkinliklerle devam eden festival yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.