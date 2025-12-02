Haberler

Nefes borusuna süt kaçan bebeğin hayatını 112 sağlık personeli kurtardı

Nefes borusuna süt kaçan bebeğin hayatını 112 sağlık personeli kurtardı
Güncelleme:
Tokat'ta nefes borusuna süt kaçan 1 aylık bebeğin hayatı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki sağlık çalışanı Rabia Aktaş'ın anneye verdiği ilk yardım talimatları sayesinde kurtarıldı. Bebeğin durumu acil müdahale gerektirdi ve Aktaş, telefonla anneye gerekli talimatları vererek durumu stabilize etti.

TOKAT'ta nefes borusuna süt kaçan bebeğin hayatını, ihbarın yapıldığı 112 Acil Çağrı Merkezi Sağlık Masası'nda görevli Rabia Aktaş, anneye ilk yardım talimatları vererek kurtardı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kadın, 1 aylık bir bebeğinin nefes borusuna süt kaçtığını ve nefes almakta zorlandığını söyledi. Merkezde Sağlık Masası'nda görevli sağlık personeli Rabia Aktaş, endişeli olan stres yaşayan anneyi sakinleştirip ilk yardım müdahalesini adım adım anlatmaya başladı. Aktaş'ın talimatlarına uyan anne, ilk yardım tekniklerini uyguladı. Ekipler olay yerine ulaşana kadar süren telefon rehberliğindeki müdahale sonucunda bebek yeniden nefes almaya başladı.

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tokat 112 Acil Çağrı Merkezi Sağlık Masası'na gelen yabancı cisim aspirasyonu ihbarı üzerine, görevli sağlık personelimiz telefonla bağlantı kurduğu 1 aylık bebeğin annesine adım adım ilk yardım müdahalesini anlatarak, minik yavrunun hayata tutunmasını sağladı. Bu başarılı müdahale, acil durumlarda doğru bilginin ve soğukkanlı yaklaşımın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. Annenin sakinliği ve sağlık çalışanımızın profesyonel rehberliği sayesinde bir can kurtarıldı. Tokat 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibi olarak, her an herkesin yardımına koşmaya hazırız. Sağlıkta erişim, iletişim ve doğru müdahale hayat kurtarır" denildi.

'ANNE PANİK HALİNDEYDİ'

Anneye ilkyardım talimatlarını verip bebeğin hayatını kurtaran sağlık görevlisi Rabia Aktaş, "Anne panik halindeydi. Anne bebeğini emzirirken bebeğinin soluk borusuna süt kaçmıştı ve bir şekilde yardımcı olmam gerekiyordu. Bir yandan ambulansı yönlendirirken bir yandan da anneye doğru talimatları vermek durumundaydım. Ambulansı yönlendirdim. Aileye ambulansı nereden geldiğini söyledim. Daha sonrasında anneye yardımcı olacağımı söyledim. Zaten ben öyle dedikten sonra anne panik halinden normal konuşmaya başladı. Talimatlar sonrası anneye vermiş olduğu bu talimatlar doğrultusunda aileye de ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten bana çok yardımcı oldu. Bebeğine koluna yüzü yere bakacak şekilde alması gerektiğini söyledim. Anne bu söylediğimi yaptı. Sırtından omuzuna doğru elinin içi ile süpürür şekilde vurması gerektiğini söyledim. Anne 'tamam yapıyorum' dedi. Birkaç saniye sonra da bebeğin ağladığını duydum. Anne ve baba kadar ben de çok mutlu oldum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
