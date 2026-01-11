Haberler

Tokat'ta uçuruma yuvarlanan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan elektrikli bisikletin sürücüsü Murat Alparslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan elektrikli bisikletin sürücüsü Murat Alparslan (29), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Usta Hasan köyü yolu üzerinde meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan Murat Alparslan, virajda dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından yaklaşık 4 saat boyunca kendisinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla uçurumdan ağır yaralı çıkarılan Alparslan, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Alparslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri

Sürpriz imza! Süper Lig devinden Al Nasr'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım

"Gelişmeler iyi değil" diyen Erdoğan'dan önemli bir çağrı var
Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girdi! Ederson'un eşi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı

Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girip maç izledi
Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır

Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri

Sürpriz imza! Süper Lig devinden Al Nasr'a gitti
Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Kalabalık grup ABD üssüne saldırdı