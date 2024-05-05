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Tokat'ın Sulusaray ilçesindeki depremzedelere konteynerler tahsis edildi

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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremde evleri ağır hasar gören vatandaşlar, konteynerlere yerleştiriliyor. AFAD ekipleri bölgeye 320 çadır kurduktan sonra konteynerler gönderdi. Depremzedeler, çadırlardan konteynerlere yerleştirilmeye başlandı.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 18 Nisan'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı köylerde evleri ağır hasar gören vatandaşlar, konteynerlere yerleştiriliyor.

Depremden kısa süre sonra bölgede göreve başlayan AFAD ekipleri, 320 çadır kurdu.

İlk başta çadıra yerleştirilen depremzedeler için daha sonra bölgeye konteynerler gönderildi.

Evi ağır hasar gören depremzedeler, geçen haftadan itibaren çadırlardan konteynerlere yerleştirilmeye başlandı.

AFAD İl Müdürü Rifat Genç, AA muhabirine, 18 Nisan'da saat 18.11'de Sulusaray merkezli ve Yozgat'ın Kadışehri ilçesinin de yoğun etkilendiği deprem yaşandığını anımsattı.

Deprem sonrası yapılan çalışmalarda 97 bina ve 4 camide hasar tespit ettiklerini belirten Genç, "Hasar gören konutlarla ilgili vatandaşlarımızın korkularını gidermek adına bölgede çalışma yapıldı. Aynı zamanda vatandaşlarımıza hızlı şekilde ikramlarda bulunuldu. Aynı gün dışarıda kalan vatandaşlarımız için çadır kurulumunu yaptık. Bölgeye 1100 AFAD çadırı geldi ve ihtiyaç olan 320 çadırı hızlı bir şekilde evinde hasar olan, evde kalmaya korkan vatandaşlarımıza tahsis ettik." dedi.

Genç, deprem gecesi 1515 battaniye dağıttıklarını, 3 öğün sıcak yemek verildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Devlet olarak, her zaman bölgedeydik. Bilgilendirmeden hiç geri durmadık. Hasar tespit çalışmaları hızlı bir şekilde başladı. Şu an için çadırda kalan vatandaşlarımıza daha konforlu geçici barınmayı sağlamak adına ilçemize konteynerleri sevk ettik. 40 konteyner geldi. Bunları hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Elektrik ve sularını bağlatıyoruz."

Konteynerlerin özellikle köylerde ikamet eden ve evleri ağır hasar gören vatandaşlara verildiğini belirten Genç, şöyle konuştu:

"Evi az hasarlı olan, hasarsız olan vatandaşlarımız da evlerinde yaşamaya devam ediyor. Bunlarla ilgili herhangi bir olumsuzluk yok. Deprem korkusunu da vatandaşlarımızın atlattığını görüyoruz. Konteynerimiz 21 metrekarelik, 2 odalı, tuvalet, banyo ve mutfağı var. Isıtıcısıyla bir ailenin yaşaması için hazırlanmış aile tipi AFAD konteynerleridir."

"Devletimizden Allah razı olsun"

Yelten köyünde konteynere yerleşen Nuriye Balta (67) ise depremde evlerinde ağır hasar oluştuğunu söyledi.

AFAD'ın önce çadır, ardından konteyner verdiğini belirten Balta, "Şimdi konteynere yerleşiyoruz. Devletimizden Allah razı olsun. Konteyner sıcak, çadırdan daha konforlu olacak." ifadelerini kullandı.

Yukarıkızılöz köyünden Müslim Aksoy da deprem gecesi AFAD'ın köylerine geldiğini ve çadırlarını kurduğunu anlattı.

Aksoy, "Ekipler, bize ellerinden gelen imkanı sağladı. Isıtıcı verdiler, çadırımızı kurdular. Daha sonra konteynerimiz geldi. Elektriğini, suyunu bağladılar. Hiçbir sıkıntımız kalmadı. Allah razı olsun devletimizden. Beş kişi çadırda bir arada yaşıyorduk. Şimdi beş kişi konteynerde, iki odada yaşıyoruz. Banyosu, tuvaleti, suyu, her şeyi daha güzel oldu." dedi.

Hatice Aksoy ise çadırda yemek yapmanın, bulaşık yıkamanın zor olduğunu, konteynerde daha rahat ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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