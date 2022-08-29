KUVVETLİ RÜZGAR EKİLİ ARAZİLERDE HASARA YOL AÇTI

TOKAT'tın Pazar ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar tarım arazilerinde zarara neden oldu.

TOKAT'tın Pazar ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar tarım arazilerinde zarara neden oldu. AK Parti Pazar İl Genel Meclis Üyesi Halit Güngör Zığarlı, "Mısır tarlalarımızın yüzde 70'inde hasar gözüküyor" dedi.

Tokat'ta dün gece 23.00 saatlerinde başlayan ve 15 dakika süren kuvvetli rüzgar, özellikle ekili tarım arazilerini olumsuz etkiledi. Tokat'ın Pazar ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar mısır, sebze ve meyvelerde zarara yol açtı. Bölgedeki ekili tarlalarda ürünlerin zarar gördüğü belirlendi. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle bazı ağaçların da devrildiği gözlendi. İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar çalışmalarına başladı.

AK Parti Pazar İl Genel Meclis Üyesi Halit Güngör Zığarlı, "Şu anda Pazar Belediye Başkanımız Erdoğan Yılmaz, İlçe Başkanımız Celal Akın, İl ve İlçe Tarım Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte sahada hasar tespit çalışmalarına başladık. Tüm çiftçilerimize ve bölgemize geçmiş olsun. Akşam saatlerinde rüzgar ve yağışın neticesinde 15 dakika içerisinde gördüğünüz gibi mısır tarlalarımızın yüzde 70'inde hasar gözükmektedir. Ekili alanımız 60 bin dönümdür. Sebze ve meyvede yüzde 100 hasarımız var. Mısırların şu anda kullanılma imkanı çok zor. Mısır taneleri daha yeni oluşmaya başlamıştı. Mısır, yere değdiği için çürümeler başlayacaktır" diye konuştu.

Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesi Belediye Başkanı İsmail Karakaş ise, "Dün gece rüzgarla birlikte yağmur gördüğünüz gibi beldemizdeki ekili alanın 3'te 2'sini bu şekle getirdi. Mısırlarımızı komple yatırdı. Yağışlar domatesimizi, biberimizi kullanılmaz hale getirdi. Şu anda özellikle mısırda çiftçimiz perişan durumda" dedi.