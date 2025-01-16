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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretmen Akademileri Kapanış Programını Gerçekleştirdi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretmen Akademileri Kapanış Programını Gerçekleştirdi
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, öğretmen akademileri kapanış programına katıldı. Programda eğitim alan öğretmenlere katılım belgeleri verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, öğretmen akademilerinin eğitim alanında önemli bir adım olduğunu belirtti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, öğretmen akademileri kapanış programına katıldı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yağıbasan Medresesi Tokat Türk İslam Bilim Tarihi Müzesi'nde Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen öğretmen akademileri kapanış programına Tokat Valisi Abdullah Köklü'nün eşi Yasemin Köklü, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır ve öğretmenler katıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü müzik öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi sonrasında İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, konuşmasında, "Öğretmen akademileri programımızın kapanışını gerçekleştirirken, eğitim alanında önemli bir adım attığımızı ve geleceğimizin temellerini güçlendirdiğimizi düşünüyoruz. Son derece verimli geçen programlarda emeği geçen akademisyen ve öğretmenlerimize, katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rektör Yılmaz ise "Eğitim her yaşta gerekli ve önemlidir. Günümüz dünyasında özellikle de teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı bu çağda kendimizi geliştirmek ve zamana uyum sağlamak oldukça önemlidir. Üniversite olarak bu eğitimlere katkı sağladığımız için son derece mutluyuz. Eğitimlerde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor başarılar diliyorum." dedi.

Konuşmaların sonunda öğretmen akademilerinde eğitim alan öğretmenlere katılım belgeleri takdim edildi.

Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel
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