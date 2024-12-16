Üye Girişi
Haberler
Ülkesini muhaliflere bırakıp Rusya'ya kaçan Esad'dan ilk açıklama
Rusya'ya kaçan Esad, günler sonra suskunluğunu bozdu
Beşar Esad, adım adım Putin'e nasıl sığındığını anlattı
Adım adım Putin'e nasıl sığındığını anlattı
Asgari ücret için kritik toplantı sona erdi
Asgari ücrette 2. toplantı sona erdi! İşte ilk açıklama
SGK'ya borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
SGK borçları nedeniyle 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Afet Farkındalık Eğitimleri Tamamlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde düzenlenen 'Temel Kızılaycılık ve Temel Afet Farkındalık Eğitimleri' kapanış programı gerçekleştirildi. Rektör Yılmaz, 4000 öğrencinin eğitimlerden faydalandığını belirtti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Temel Kızılaycılık ve Temel Afet Farkındalık Eğitimleri" kapanış programı gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay İl Başkanlığı iş birliği ile düzenlenen "Temel Kızılaycılık ve Temel Afet Farkındalık Eğitimleri" tamamlandı.

Eğitimlerin kapanış programına Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Rıza Andiç, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, TOGÜ AFAMER Müdürü Doç. Dr. Mehtap Aras ile öğrenciler katıldı.

Yılmaz, yaptığı konuşmada, bu programı iş birliği ile yürütmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Afet eğitimlerinin önemine değinen Yılmaz, 4000 öğrencinin bu eğitimlerden faydalandığını, afet konusunda gençleri bilgilendirmenin sorumlulukları arasında olduğunu belirtti.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrencilere belgeleri takdim edildi.

Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel
img

Torreira ve Devrim'den radikal karar
img

Hülya Avşar yatak itirafıyla şaşırttı
img

Doğanın hazinesi altınla yarışıyor: Tozu 6 bin TL'den alıcı buluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'de tarihin doğru tarafında durduk
Türkiye ile ilgili "HTŞ" iddialarına yanıtı net oldu
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu
Ünlü oyuncu Uğur Aslan ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Ünlü oyuncu ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Esad'la ilgili sessizliğini bozan Bahçeli bir tehlikeyi işaret etti: Kaçınılmaz hale gelecek
Esad'la ilgili sessizliğini bozan Bahçeli bir tehlikeyi işaret etti
Kocasını evine aldığı en yakın arkadaşı ile yakaladı
Kocasını evine aldığı en yakın arkadaşı ile yakaladı

Son Dakika Haberleri

İZSU İzmir su kesintisi! 16-17 Aralık Selçuk, Ödemiş, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 16-17 Aralık Fatih, Bayrampaşa, Esenler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Çıkış Yok filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çıkış Yok filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi! 16-17 Aralık Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Pazartesi günü hangi diziler var? 16 Aralık Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Mert Hakan Yandaş küfür etti mi, ceza alacak mı VİDEO (Fenerbahçe Başakşehir)? Mustafa Koç sağlık durumu ne? Ağrı Valisi Mustafa Koç hasta mı? 17 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Kova, İkizler burcu yorumu! 17 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Kısmetse Olur Zeyd Gümüştutan öldü mü? Zeyd öldürüldü mü? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı ne zaman, SON TOPLANTI ne zaman? 17 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 17 Aralık Salı BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.