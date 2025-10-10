Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni Düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Gökmedrese'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ilim yuvalarından, tıp fakültelerinden, darüşşifalarından birinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Molla Hüsrev, İbn-i Kemal, Osman Paşa, Arif Nihat Asya'nın yanı sıra ismini sayamadığı ilmi ve mülkiye sınıfının devlete hizmette bulunmuş kişilerini rahmetle anan Köklü, "Böyle bir yerde Meclis Başkanı'mızın ders veriyor olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyerek "Bir medeniyet eseri olan Gökmedrese 13. yüzyılda nasıl ki dönemin ilim merkezlerinden biri olmuşsa bugün de aynı ruhla bilginin, sanatın ve değerlerin yeniden yeşerdiği bir merkezdir. Burada atacağımız her akademik adım, bu toprakların bilgiyle yoğrulmuş tarihine saygının, geleceğe ise güçlü inancın ifadesidir. Üniversitemizi bilimsel üretimi nitelikle taçlandırmayı, dijital dönüşümü insan merkezli vizyonla yönlendirmeyi, ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle Tokat'ı dünyaya taşımayı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.