TOGÜ Rektörü TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Programında

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, TÜGVA Tokat yaz okulu kapanış programına katıldı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Yılmaz, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Tokat İl Temsilciliği tarafından düzenlenen yaz okulu kapanış programına katıldı, programda yaz okulu sürecini değerlendirdi.

Çocukların yaz tatilini verimli geçirmelerinin önemine dikkati çeken Yılmaz, yaz okulu boyunca öğrencilerin milli ve manevi değerlerle buluşurken, bilim, teknoloji, sanat, kültür ve spor alanlarında gerçekleştirilen etkinliklerle hem eğlendiklerini hem de yeni bilgi ve beceriler kazandıklarını ifade etti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi olarak çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlayan eğitim faaliyetlerini önemsediklerini belirten Yılmaz, üniversitenin bu tür sosyal ve eğitsel çalışmalara imkanları ölçüsünde destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

Çocukların yaz tatillerini yalnızca dinlenerek değil; üreterek, keşfederek, paylaşarak ve öğrenerek değerlendirmelerinin geleceğe yönelik umutları güçlendirdiğini ifade eden Yılmaz, bu tür programların bireysel gelişimin yanı sıra toplumsal dayanışma ve değerler eğitimi açısından da önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Programın sonunda emeği geçen TÜGVA Tokat İl Temsilciliğine, eğitmenlere, gönüllülere ve öğrenci ailelerine teşekkür eden Yılmaz, yaz okulunu başarıyla tamamlayan tüm öğrencileri tebrik ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: AA