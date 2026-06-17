Haberler

TOGÜ'de üretilen 2 bin tüplü aşılı asma fidanı üreticilere dağıtıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından üretilen 2 bin tüplü aşılı asma fidanı, düzenlenen törenle üreticilere dağıtıldı. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitenin yerel kalkınmaya katkı sunma misyonuyla çiftçilere destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesinde üretilen aşılı asma fidanları üreticilere dağıtıldı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ziraat Fakültesinde Doç. Dr. Adem Yağcı yönetiminde 15 kişilik ekip, aşılı asma fidanı üretimi gerçekleştirdi.

Tokat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından da desteklenen projede 2 bin tüplü aşılı asma fidanı, TOGÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi bahçesinde düzenlenen törenle üreticilere verildi.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tokat'ın sahip olduğu verimli ovalar ve farklı rakım özellikleriyle Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Bağcılık alanında da Tokat'ın ülke genelinde ön sıralarda yer aldığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin temel misyonlarından biri, yerel kalkınmaya ve üreticiye katkı sunmak. Bu kapsamda üniversitede yürütülen bilimsel çalışmalar, üreticilerle buluşturuluyor. Akademik bilgi ve tecrübeyi sahaya aktarıyor, çiftçilerimizin üretim gücünü artıracak projeleri hayata geçiriyoruz. Bu yıl da önemli miktarda sebze fidesini üreticilerimizle buluşturduk. Kurutma tesisimizde değerlendirilmeden kaybolabilecek meyveleri ekonomiye kazandıracağız. Ayrıca Tokat'a özgü meyve türleri üzerinde yürüttüğümüz çalışmaların sonuçlarını da yakın zamanda üreticilerimizle paylaşacağız. Üreticilerimizin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü

ABD, Halkbank davasında kararını 9 yıl sonra verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak

Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Dev banka resmen ilan etti: Yeni dönemin altını uranyum

Dev banka "Yeni altın" diyerek ilan etti! Yakın zamanda fena uçacak
Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı

Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı
Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu

Cenazede kahroldu! Türkan Şoray'ı hiç böyle görmediniz
G7 zirvesine geç kalan Trump'tan bomba tepki: Patron benim

Tarihi zirveye geç kalan Trump'tan liderleri şaşkına çeviren tepki
'Defterden sildim' dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu'na destek geldi

"Defterden sildim" dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu'na destek
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler

Trump'tan imzaların atılmasına saatler kala İran'a füze tehdidi