TOGÜ'de üretilen 2 bin tüplü aşılı asma fidanı üreticilere dağıtıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesinde üretilen aşılı asma fidanları üreticilere dağıtıldı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ziraat Fakültesinde Doç. Dr. Adem Yağcı yönetiminde 15 kişilik ekip, aşılı asma fidanı üretimi gerçekleştirdi.

Tokat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından da desteklenen projede 2 bin tüplü aşılı asma fidanı, TOGÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi bahçesinde düzenlenen törenle üreticilere verildi.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tokat'ın sahip olduğu verimli ovalar ve farklı rakım özellikleriyle Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Bağcılık alanında da Tokat'ın ülke genelinde ön sıralarda yer aldığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin temel misyonlarından biri, yerel kalkınmaya ve üreticiye katkı sunmak. Bu kapsamda üniversitede yürütülen bilimsel çalışmalar, üreticilerle buluşturuluyor. Akademik bilgi ve tecrübeyi sahaya aktarıyor, çiftçilerimizin üretim gücünü artıracak projeleri hayata geçiriyoruz. Bu yıl da önemli miktarda sebze fidesini üreticilerimizle buluşturduk. Kurutma tesisimizde değerlendirilmeden kaybolabilecek meyveleri ekonomiye kazandıracağız. Ayrıca Tokat'a özgü meyve türleri üzerinde yürüttüğümüz çalışmaların sonuçlarını da yakın zamanda üreticilerimizle paylaşacağız. Üreticilerimizin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."