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TOGÜ'de ilk yardım eğitimini tamamlayan personele sertifika verildi

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde akademik ve idari personele yönelik düzenlenen ilk yardım sertifika eğitim programı tamamlandı. Katılımcılar, teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazandı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) ilk yardım eğitimini tamamlayan personele sertifikaları verildi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, TOGÜ İlkyardım Eğitim Merkezi Koordinatörlüğü tarafından akademik ve idari personele yönelik İlk Yardım Sertifika Eğitim Programı, sertifika töreniyle tamamlandı.

Şubat, mayıs ve haziran aylarında farklı gruplar halinde gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında katılımcılara acil durumlarda doğru ve bilinçli müdahale edebilmeleri amacıyla teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Sağlık alanında uzman eğitmenler tarafından yürütülen eğitimlerde temel yaşam desteği, hava yolu tıkanıklıklarına müdahale, kanamalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda uygulanacak yöntemler, yaralanmalar, yanıklar, zehirlenmeler, bilinç kaybı, boğulma vakaları ve diğer acil durumlarda yapılması gereken ilk yardım uygulamaları detaylı şekilde anlatıldı.

Katılımcılar, eğitim süresince edindikleri teorik bilgileri uygulamalı istasyon çalışmalarıyla pekiştirme fırsatı bulurken, gerçek hayatta karşılaşılabilecek senaryolar üzerinden gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde olaylara doğru, hızlı ve etkili müdahale etme becerilerini geliştirdi.

Eğitim programının sonunda gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı değerlendirmelerde başarılı olan katılımcılar, Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardımcı sertifikası almaya hak kazandı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, çalışanlarının mesleki gelişimlerinin yanı sıra sağlık ve güvenlik alanındaki bilgi ve becerilerini güçlendirmeye yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürerek, daha güvenli ve bilinçli bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Erkut Aymak
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