TOGÜ'de geliştirilen milli patates çeşitlerinin tohumlukları dağıtıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve DOKAP iş birliği ile "Milli Patates Çeşitlerinin Tohumluk Dağıtımı" programı gerçekleştirildi.

TOGÜ Ziraat Fakültesi Şehit Ferhat Koç Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Reşadiye Kaymakamı Ahmet Tan, DOKAP Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Bilgin, İl Genel Meclisi Başkanı Ali İhsan Gürel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, rektör danışmanları, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi, akademik ve idari personel, öğrenciler ve üreticiler katıldı.

Programda, Ziraat Fakültesinde geliştirilen iki milli patates çeşidine ait tohumluk patatesler üreticilere dağıtıldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitenin yerel değerlerden yola çıkarak ulusal kalkınmaya katkı sunma vizyonunun somut bir yansıması olduğunu belirterek, "Üniversite olarak, yalnızca eğitim ve araştırma alanında değil, aynı zamanda bölgemizin ve ülkemizin kalkınması için üretici odaklı projeler geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar, patatesin yanı sıra tütün, ceviz, kuşburnu, mürdümük gibi ürünlerde milli çeşitler geliştirdik ve tescil ettik. Ayrıca, üzüm çeşitlerinden ürettiğimiz asma fidanlarıyla bölge bağcılığına katkı sunuyor; tohum takas etkinlikleriyle ata tohumlarımızın korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyoruz." ifadelerini kulandı.