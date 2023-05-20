- TOGG Bingöl'de ilk sahibine teslim edildi

BİNGÖL - Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, Bingöl'deki sahibine teslim edildi.

Hem görselliği hem de teknik özellikleri ile dikkat çeken Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG T10X için kura çekimleri yapıldı. Kurada oltu rengi TOGG, iş adamı Ahmet Kalkan'a çıktı. Diyarbakır'a giderek otomobilini teslim alan Kalkan Bingöl'e getirdi.

Bingöl sokaklarında otomobili ile tur atan Ahmet Kalkan, "Doğrusu bana çıkacağına inanmıyordum ama ilk sıralarda çıktım, çok mutlu oldum. Aracı çok beğendik. Aracın bu kadar kısa zamanda bana teslim edileceğini beklemiyordum. Beklediğimin çok ötesinde bir araç ile karşılaştım. Vatandaşın ilgisi çok fazla. Diyarbakır'dan Bingöl'e gelene kadar çok büyük ilgi ile karşılaştık. Herkes TOGG'u merak ediyordu. Her noktada bizi durdurmaya çalıştılar, bizde hiç birini kırmadık. Çoğu insanın merakını gidermek için hemen her yerde durduk" dedi.

TOGG'u tavsiye eden Kalkan, "Bu denli teknoloji ile ülkemizde üretilen aracın herkese nasip olmasını itiyorum. Beklediğimin çok ötesinde bir araç. Akıllı cihaz tabiri bence gerçek. Dün yolda gelirken gerek yol tutuşu ile gerekse konforu ile her anlamda çok beğendim, herkese tavsiye ediyorum. Bu fiyata bu konforlu aracı tavsiye ediyorum. Avrupa araç tercih edilmemeli. TOGG'un yapımında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yönetimine, mühendisinden işçisine kadar herkese çok teşekkür ediyorum.

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