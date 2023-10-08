- Togg Belçika'da ilgi odağı oldu

BRÜKSEL - Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Belçika'nın Limburg bölgesinde düzenlenen vatandaş buluşmasında yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Belçika'da Türk vatandaşları ile buluştu. Belçika'nın Hollanda ve Almanya sınırında yer alan ve alışveriş merkeziyle ünlü kavşak şehri Maasmechelen'de sergilenen Togg, Türk vatandaşlarından yoğun ilgi gördü. Çok sayıda vatandaş, heyecan ve merakla Togg'u inceledi. Maasmechelen'in yanı sıra çevre illerden gelen Türk vatandaşları da Togg ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Sergilenen Togg'un sahibi Türk İşadamı Mehmet Alıcı ise araca gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Ben Hollanda'da yaşıyorum. Bizi davet ettiler arabayı görmek istediler. Biz de memnuniyetle karşıladık. Görüştük herkesle tanıştık. Yeğenimle, Türkiye'den karayolu ile geldik. Biz kendimiz de kullandık. Çok güzeldi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum bu vesileyle buradaki insanlarla tanıştık. Togg'un Avrupa'ya getirilmesini istedim. Burada herkesin Türkiye'nin de böyle şeyler yapabildiğini görmesini istedim. Burada da bizi yalnız bırakmadılar. Hepsine teşekkür ederim" dedi.