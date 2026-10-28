TOBB desteğiyle Tekirdağ'da 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye mont yardımı yapıldı

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Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye mont yardımı yapıldı.

TOBB'un 2026-2027 eğitim öğretim yılı için öğrencilere yönelik giyecek yardımı kapsamında gönderdiği nakdi destekle temin edilen montlar, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen ilköğretim okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere hazırlandı.

Montlar, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Berk Karakaş tarafından Süleymanpaşa, Muratlı ve Şarköy ilçelerindeki okul müdürlüklerine teslim edildi.

Kaynak: AA