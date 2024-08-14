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Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi açıldı

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Hisarcıklıoğlu, merkezin iş hayatındaki önemine vurgu yaparak, normal mahkemelerde süren davaların aksine bu merkezde anlaşmazlıkların hızlı ve tarafsız bir şekilde çözüldüğünü belirtti. Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek de merkezin yargı yükünü hafifleteceğini ifade etti.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından açıldı.

Hisarcıklıoğlu, Ardahan'da Valilik ve Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti, ardından Tahkim ve Arabuluculuk Merkezinin açılışını yaptı.

Törendeki konuşmasında Merkezin dönemin Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in katkısıyla oluşturulduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Akredite olan Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasının üyelerine 5 yıldızlı hizmet verdiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, Odanın yaptığı tüm çalışmaların vizyon işi olduğunu belirtti.

"Benim alacağım 100 bin lira 4 yıl sonra pul oluyor"

Merkezin iş hayatındaki önemine işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Aslında bizim kültürümüzde 2 tüccarın arasındaki anlaşmazlığı ahi ocağı çözerdi. Daha sonra biz bu kültürümüzdeki güzel olan şeyi unuttuk. Bunu batı bizden aldı. Ondan sonra bunun adına 'tahkim ve ara buluculuk' dedik. Normal mahkemeye gidilse bir dava minimum 2 yıl, 2. derece mahkemede 2 yıl, toplam 4 yıl minimum. Yani benim alacağım 100 bin lira 4 yıl sonra pul oluyor. Ama burada maksimum 3 ay. Üstelik masraf, mahkeme masrafının yarısı. Yaptırım var. Mahkemelerin karar verdiği noktada aynı şekilde uygulanması mevcut. Odamız bu hizmeti sizin ayağınıza getiriyor. Burada iki taraf el sıkışarak ayrılıyor. Bizim kültürümüzde helalleşme çok önemli. En hızlı ve en tarafsız şekilde."

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek de Merkezin yargı yükünü hafifleteceğini ifade etti.

ATSO Başkanı Çetin Demirci de Ardahan için yapılan hizmetlerde TOBB'un katkısı olduğunu belirterek, Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

Törende, ATSO'da 40 yılını dolduran üyelere plaket verildi.

Hisarcıklıoğlu, daha sonra beraberindekilerle, Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki peynir atölyesini ziyaret etti, ilgililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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