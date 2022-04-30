Tkp, 1 Mayıs'ta 33 Noktada Katılacağı Mitinglerin Buluşma Noktaları ve Saatlerini Duyurdu

Türkiye Komünist Partisi (TKP), tüm işçi ve emekçileri birlik olmaya çağırarak, 1 Mayıs'ta 33 noktada katılacağı mitinglerin buluşma noktalarını ve saatlerini duyurdu.

TKP, 1 Mayıs'a ilişkin basın açıklaması yaparak işçi ve emekçileri birlik olmaya çağırdı. TKP'nin yayımladığı açıklamada, 1 Mayıs'ta 33 noktada katılacağı mitinglerin buluşma noktaları ve saatleri duyuruldu. TKP'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Adaletsiz ve acımasız bir düzen hüküm sürüyor dünyada ve ülkemizde. Küçük bir azınlığın zenginliklerin çoğunluğuna el koyduğu, insan hayatının ve doğal yaşamın o küçük azınlığın çıkarları için hiçe sayıldığı bir düzen. Savaşları, ırkçılığı, hırsızlığı, yobazlığı, baskı ve zorbalığı hak sayan bir düzen.

Bugün geçinemiyorsak, sefalet içindeysek, tehdit altındaysa kadınlar, çocuklar, insan ve doğa, emekçilerin yüzü gülmez hale gelmişse, bilelim ki sömürü düzenidir tüm bunlara sebep!

Ekmeğimizi kazanmak, hakkımız olanı almak, insanca yaşamak, yarınlara umutla bakabilmek, doğayla barışık, kardeşçe yan yana durabilmek için bu düzenden kurtulmalıyız. Ayağa kalkmalı, yan yana gelmeli, emekçilerin sesini ve gücünü dosta düşmana göstermeliyiz. Bilelim ki bu karanlığı geriletecek olan tek güç biz emekçilerin ellerindedir. Bilelim ki sadece işçi ve emekçilerin örgütlü gücü bu yağma ve sömürüye son verecektir. Türkiye Komünist Partisi 1 Mayıs 2022 günü tüm işçi ve emekçileri alanlarda sesini yükseltmeye, eşitlik ve özgürlük bayrağı altında birlik olmaya çağırıyor. Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışması!

Açıklamada TKP'nin 33 noktada katılacağı mitinglerin buluşma noktaları ve saatleri şöyle sıralandı:

"İstanbul

Maltepe Cevahir Otel önü – 11.00

İstanbul Avrupa Yakası Buluşma Noktaları

Arnavutköy: Merkez Mh. (Petrol Ofisi önü) – 9.30

Avcılar: Metrobüs durağı önü – 9.30

Bağcılar: Çınar Mh. 856. Sk. – 9.15, Hacı Bektaş Veli Parkı – 9.30, Kirazlı metrosu – 9.30

Bahçelievler: Yayla Semt Evi – 9.30

Bakırköy: Marmaray Durağı – 10.00

Bayrampaşa: Yıldırım Mh. Bosna Parkı – 9.30

Beşiktaş: İskele Meydanı – 9.45

Beylikdüzü: Balıkçı Kenan (Belediye durağı) – 9.15

Beyoğlu: Sururi Parkı önü – 9.30

Esenyurt: Esencan Hastanesi önü – 8.50, Tabela Altgeçit – 9.10, Depo durağı – 9.20

Eyüp: Yeşilpınar Veysel Karani Camii – 9.30

Fatih: Yenikapı marmaray – 10.00

Gaziosmanpaşa: Spor Tesisi durağı (Avrupa Konutları Tem2 önü) – 9.40

Kağıthane: Nurtepe metro çıkışı – 9.30, Emniyetevler metro çıkışı – 10.20

Küçükçekmece: Halkalı marmaray önü – 9.30, Küçükçekmece marmaray önü – 9.30

Sarıyer: Büyükdere Semt Evi – 10.00, Reşitpaşa Semt Evi – 10.00

Sultangazi: Gazi Semt Evi önü – 9.30, Şair Abay Lisesi önü – 9.40

Şişli: Kurtuluş Cd. Akbank önü – 9.30, Cevahir AVM önü – 9.45, Okmeydanı Anadolu Parkı – 9.30

Zeytinburnu: Kazlıçeşme marmaray durağı – 10.00

İstanbul Anadolu Yakası Buluşma Noktaları

Ataşehir: İçerenköy Semt Evi – 10.00, 1 Mayıs Mh. Umut Düğün Salonu – 10.00

Beykoz: Paşabahçe meydan – 9.00

Kadıköy: Hasanpaşa Akbank önü – 10.00, Yeldeğirmeni Semt Evi – 9.30, Nazım Hikmet Kültür Merkezi – 9.30, Göztepe marmaray durağı – 10.00, Bostancı marmaray durağı – 10.30, Kadıköy İşçi Evi – 9.45

Kartal: Yakacık meydan – 10.00, Özlem Sitesi önü – 10.00, Cumhuriyet Mh. Semt Evi – 10.00, Kartal marmaray durağı – 10.30, Karlıktepe Çıtır Fırın önü – 10.00, Karlıktepe Semt Evi – 10.15

Uğur Mumcu Semt Evi – 10.30, Uğur Mumcu Kültür Merkezi önü – 10.30

Maltepe: Zümrütevler Semt Evi – 10.00, Gülensu Heykel – 10.00, Küçükyalı Yavuz Pastanesi önü – 10.30, Süreyya Plajı marmaray durağı (Feyzullah durağı) – 10.30, Bağlarbaşı Bölge Hastanesi karşısı – 10.30

Pendik: Pendik marmaray durağı – 10.15

Sancaktepe: Sarıgazi Semt Evi – 10.00, Meclis Mh. Semt Evi – 10.00

Sancaktepe Kaymakamlık karşısı – 10.00, Yenidoğan son durak (KİM Market önü) – 10.00

Ümraniye: Tepeüstü durağı – 9.30, Dudullu İşçi Evi – 9.00

Üsküdar: Selimiye Parkı (Selimiye Semt Evi yanı) – 10.40, İcadiye Mh. Kuruçeşme Parkı durağı – 10.20

Tuzla: Tuzla marmaray durağı – 9.15, Aydınlı meydan – 10.00, Aydınlı Bahçeler Sk. trafo önü – 10.30

İzmir

Cumhuriyet Meydanı – 10.30

Buluşma Noktaları

Aliağa: Yenimahalle Semt Evi

Bayraklı: Bayraklı İzban İstasyonu, Yamanlar Semt Evi

Bergama: Cumhuriyet Meydanı

Bornova: Bornova Metro İstasyonu

Buca: Buca Belediye önü

Çeşme: Çeşme Kalesi önü

Çiğli: Çiğli Belediye önü, Egekent Semt Evi, Evka-2 PTT önü

Dikili: Cumhuriyet Meydanı

Foça: Eski Foça Garajı

Gaziemir: Gaziemir İzban Durağı

Karşıyaka: Bostanlı İskele, Karşıyaka İskele

Karabağlar: Fahrettin Altay Metro İstasyonu

Karaburun: Nergis Kafe

Kemalpaşa: Kemalpaşa Semt Evi

Konak: Karantina Meydan, İzmirspor Metro İstasyonu, Çınartepe Semt Evi

Menemen: Menemen İzban İstasyonu

Narlıdere: Narlıdere Semt Polikliniği (Eski Belediye Binası)

Menderes: Özdere Belediye Eshot Durağı

Torbalı: Tepeköy İzban İstasyonu

Urla: TKP Urla İlçe Binası önü, Gülbahçe Çıkışı Shell önü, Bademler Köyü Muhtarlık önü

Ankara

Büyükşehir Belediyesi önü – 13.00

Buluşma Noktaları

Ayrancı: Ayrancı Semt Evi – 12: 00

Batıkent: Batıkent Gimsa Önü – 11: 15

Doğukent: Demokrasi Parkı – 11: 30

Eryaman: Eryaman Semt Evi – 12: 00

Esat: Esat Semt Evi – 11: 45

İlker: İlker Semt Evi – 11: 30

Seyran: Seyran Semt Evi – 12: 00

Sincan: Yenikent Belediye Önü – 11: 00, Fatih İlk Öğretim Önü – 11: 15, Sincan İşçi Evi – 11: 30

Sokullu: Ahmed Arif Parkı – 11: 30

Tuzluçayır: Mamak TKP Bürosu – 11.30

Diğer iller

Adana – 15.00 / Kasım Gülek Köprüsü Kuzey girişi

Amasya – 13.00 / Kunç Köprü

Antalya – 12.00 / Aydın Kanza Parkı, İletişim: 0536 605 05 14

Antalya Alanya – 11.00 / Hayate Hanım İlkokulu önü, İletişim: 0553 749 07 72

Ayvalık – 12.00 / Öğretmen Evi önü

Bandırma – 11.00 / İDO İskelesi önü

Bolu – 12.00 / Demokrasi Meydanı

Burdur – 11.00 / Köprübaşı

Bursa – 12.00 / Atatürk Stadı yanı

Bursa / Mudanya – 10.30 / Mütareke Meydanı

Çanakkale – 12.00 / Eski Salı Pazarı

Tunceli– 11.00 / Sanat Sokağı

Didim – 10.00 / Didim Belediye Binası önü

Diyarbakır – 10.00 / Prestige Otel karşısı

Edirne – 11.00 / Şükrüpaşa İlkokulu önü

Erzurum / Karaçoban – 13.00 / TKP Karaçoban İlçe Temsilciliği önü

Eskişehir – 11.00 / Atatürk Bulvarı Migros önü

Gaziantep – 12.00 / Balıklı Parkı

Giresun – 11.00 / Depboy Mevkii

İskenderun – 14.30 / Evlendirme Dairesi önü

Kayseri – 14.00 / Salih Avgunpaşa Ortaokulu önü

Kırklareli / Lüleburgaz – 10.30 / Eski Hükümet Meydanı

Kocaeli – 12.00 / Doğu Kışla Parkı

Konya – 11.30 / Kılıçarslan Meydanı

Mersin – 10.30 / Eski TSG Stadyumu

Muğla Menteşe – 10.00 / Mehmet Ali Eren Parkı

Samsun – 11.30 / İlkadım Ziraat Bankası Çiftlik Şubesi önü

Sinop – 12.30 / Kamyon Garajı yanı

Tarsus / Mersin – 10.00 / Nikah Salonu önü

Van – 11.00 / Feqiye Teyran Parkı"