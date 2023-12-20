Tırla çarpışan otomobilde hayatını kaybeden pilotun cenazesi defnedildi
İstanbul Arnavutköy'de tırla çarpışan otomobilde hayatını kaybeden pilot Oğuzhan Dağ'ın cenazesi, memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesinde defnedildi. Cenaze törenine, Dağ'ın aile ve yakınlarının yanı sıra Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, Türk Hava Yolları'ndaki çalışma arkadaşları ile köy sakinleri katıldı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi çelenk gönderdi.
İstanbul Arnavutköy'de tırla çarpışan otomobilde hayatını kaybeden pilot Oğuzhan Dağ'ın cenazesi, memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesinde defnedildi.
Cenazesi yakınları tarafından teslim alındıktan sonra ilçeye bağlı Küpler köyündeki evine getirilen Dağ'ın tabutunun üzerine pilot üniforması koyuldu.
Pilotun cenazesi, helallik alınması ve köy camisinde namaz kılınmasının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Dağ'ın aile ve yakınlarının yanı sıra Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, Türk Hava Yolları'ndaki çalışma arkadaşları ile köy sakinleri katıldı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi çelenk gönderdi.
Kaza
Önceki gün Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde seyreden Ersal E'nin kullandığı 34 CBM 292 plakalı otomobil, aynı yönde giden Şeref A. idaresindeki 06 CEK 810 plakalı tırla çarpışmış, kazada otomobildeki Türk Hava Yolları pilotları Ekin Güneş ve Oğuzhan Dağ hayatını kaybetmiş, Ersal E. yaralanmıştı.