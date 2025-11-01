Haberler

Tiran'da Elvis Presley Tarzıyla Taksicilik Yapan Arnavut Şoför

Tiran'da Elvis Presley Tarzıyla Taksicilik Yapan Arnavut Şoför
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

57 yaşındaki Arjan Kumrija, Tiran'da 'Taxi Elvis Albania' adını verdiği taksisiyle Elvis Presley tarzında taksicilik yapıyor. Taksisini Presley'in eşyalarıyla süsleyen Kumrija, turistler arasında büyük ilgi görüyor ve müziğiyle geçmişe özlem duyuyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da taksi şoförlüğü yapan 57 yaşındaki Arjan Kumrija, Elvis Presley tarzıyla dikkat çekiyor.

Malikanesinde 1977'de ölü bulunan Presley'e duyduğu hayranlığı sayesinde oluşturduğu giyim tarzı ve "Taxi Elvis Albania" adını verdiği aracıyla Tiran sokaklarını renklendiren Kumrija, turistlerin beğenisini kazanıyor.

Kumrija, "Küçük bir Presley müzesi" tarzındaki taksisinde tüm gününü Presley şarkıları dinleyerek geçiriyor.

Taksisini, "Rock and Roll Kralı"nın portre ve fotoğrafları, plakları, gözlükleri ve parfümleriyle dolduran Kumrija, renkli giyimiyle de hayranlık topluyor.

Beden Eğitimi Öğretmenliğinden, Presley tarzı taksi şoförlüğüne

Eski beden eğitimi öğretmeni Kumrija, AA muhabirine, 15 yıldır taksi şoförlüğü yaptığını, yaklaşık 6 yıldır da Presley imajını kullandığını söyledi.

Müziğin çocukluğundan bu yana bir aile geleneği olarak yaşatıldığını aktaran Kumrija, 3 kızının da müzikle ilgilendiğini kaydetti.

Kumrija, "Ben de müzikle büyüdüm. Müziğe olan tutkumun en dikkat çekici yanı aile kökenli bir müzik akımından, tüm dünya için popüler bir müzisyen olan Presley'in Rock and Roll müziğine doğru evirilmesiydi." diye konuştu.

"Komünizm döneminde gizlice Elvis'in fotoğraflarını saklıyordum"

Renkli taksisinin tamamen kendi hayal ürünü olduğunu söyleyen Kumrija, bunu hayali ile tutkusunun gerçekleşmesi olarak nitelendirdi.

Arnavutluk'ta 1944-1991'te hüküm süren komünist rejim dönemindeki müzik anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kumrija, şu ifadeleri kullandı:

"Komünizm döneminde Rock and Roll müziği yasaktı ve gizlice Elvis'in fotoğraflarını saklıyordum. Bir 'Elvis Presley Mekanı' kuramadığım için kendi taksimi yapmaya karar verdim. Kendimi çok mutlu hissediyorum çünkü bir zamanlar çekmecede sakladığım hayalim artık ortaya çıktı ve sadece Arnavutluk'ta değil, Balkanlar'da ve tüm dünyada turneye çıkıyor. İnsanlar başka bir örneği olmayan taksimden mutlu şekilde ayrılıyor. Arnavutların yanı sıra yabancı müşterilerim de var. Yabancılar Presley'in müziğine karşı daha da hassaslar ve arabamdan memnunlar. Dünyanın dört bir yanından, İtalya, Yunanistan, Almanya, Türkiye, Amerika, İngiltere ve Balkan ülkelerinden geliyorlar."

Kumrija, Elvis Presley'in bazı şarkılarını Arnavutça da seslendirdiğini, hedefinin Presley'in tüm şarkılarını Arnavutça seslendirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Presley, 42 yaşında hayatını kaybetti

ABD'nin Mississippi eyaletine bağlı Tupelo kentinde 8 Ocak 1935'te dünyaya gelen ve "Rock'n Roll'un Kralı" olarak anılan ABD'li efsane sanatçı Presley, 20. yüzyılın en etkili müzisyenlerinden biri olarak müzik tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

"That's All Right" adlı ilk kaydıyla 1954'te dikkat çeken Presley, "Heartbreak Hotel", "Hound Dog", "Jailhouse Rock" ve "Love Me Tender" gibi parçalarıyla uluslararası alanda unutulmaz bir sanatçı olmayı başardı.

Presley, müzik başarısının yanı sıra 30'dan fazla filmde rol alırken, 16 Ağustos 1977'de, Memphis'teki ünlü Graceland malikanesinde 42 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Tarlada tartıştığı komşusunu öldürüp kafasına sıktı

Tarlayı kana buladı! Komşusunu öldürüp kafasına sıktı
Kuyumcuda tahliye alarmı! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı

Kuyumcuda alarm! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı
Gebze'de çöken binanın çevresindeki 16 bina boşaltıldı! Kolonlar çatladı

Gebze'de alarm! Kolonlar çatladı, 16 bina boşaltıldı
Deniz Uğur Gülener ile Reha Muhtar davasında karar çıktı

Yıllar süren mücadele sona erdi! Mahkemeden karar çıktı
Rabia ve bozkurt işareti yaptı, dehşeti yaşadı! Belediye yöneticileri darp etti iddiası

Yaptığı işaretle kabusu yaşadı! Belediye yöneticileri darbetti iddiası
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Avukat cübbesiyle kamera karşısına geçen galericinin başı dertte

Avukat cübbesiyle kamera karşısına geçen galericinin başı dertte
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.