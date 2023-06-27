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Tıra saplanan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi

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Denizli'nin Çardak ilçesinde bir araç, yola çıkmak için manevra yapan kurbanlık yüklü tıra çarptı. Araç kağıt gibi ezilirken otomobil sürücüsü ise feci şekilde can verdi.

Denizli'nin Çardak ilçesinde kurbanlık yüklü tıra arkadan çapan araç kağıt gibi ezildi. Metal yığınına dönen aracın sürücüsü feci şekilde can verirken, tır sürücüsü ise kazada hafif yaralandı.

YOLA ÇIKMAYA HAZIRLANAN TIRA ÇARPTI

Sabah saat 09.00 sıralarında Çardak ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre Afyon'dan Denizli istikametine seyir halinde olan Recep Çapuk idaresindeki araç, Ankara Karayolu üzerindeki petrol istasyonunda mola veren ve yola çıkmak için manevra yapmaya hazırlanan Metin B.'nin kullandığı tıra arkadan çarptı. Büyükbaş kurbanlık yüklü tıra çarparak altına giren araç, kağıt gibi ezildi.

Tıra saplanan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi

UYUYAKALDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Metal yığınına dönen araç içerisinde sıkışan sürücü Recep Çapuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan tır sürücüsü Metin B. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta sıkışan sürücünün cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak otopsi için morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden sürücünün uyuklamış olabileceği iddia edilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tıra saplanan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barlas - Güncel

Denizli Tragger 3. Sayfa Güncel Haberler

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