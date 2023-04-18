Tip, Hatay Milletvekili Adaylarını Tanıttı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Hatay’daki milletvekili adayları tanıtım toplantısında, cezaevinde bulunan milletvekili adayı Can Atalay adına yaptığı konuşmada, “Bu yağma, talan ekonomisini yaratarak insanları öldürenlerle hesaplaşacak kişileri Meclis’e göndermemiz çok önemli. Şu an Can Atalay’ın hapishaneden bu kampanyayı yürütüyor olması, zaten kiminle hesaplaşacağımıza dair bize bir şey söylüyor” dedi.

Haber: MAHİR BAĞIŞ - Kamera: FURKAN ERDEM

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Hatay'daki milletvekili adayları tanıtım toplantısında, cezaevinde bulunan milletvekili adayı Can Atalay adına yaptığı konuşmada, "Bu yağma, talan ekonomisini yaratarak insanları öldürenlerle hesaplaşacak kişileri Meclis'e göndermemiz çok önemli. Şu an Can Atalay'ın hapishaneden bu kampanyayı yürütüyor olması, zaten kiminle hesaplaşacağımıza dair bize bir şey söylüyor" dedi.

TİP, Hatay milletvekili adaylarını, bugün Defne'de düzenlediği etkinlikte kamuoyuna tanıttı. Etkinlikte, TİP'in Hatay birinci sıradan milletvekili adayı gösterdiği Gezi Davası tutuklusu Can Atalay adına Ahmet Şık konuştu. Şık, şunları söyledi:

"Depremin en ağır yıkımının yaşadığı bir kentte seçim çalışması yapmak çok zor. Aslında burada seçim çalışması için hiçbirimiz bulunmuyoruz, bundan yana kimsenin kuşkusu olmasın. İnsanlara ne diyeceğimizi de bilmiyoruz, bir sözümüz var elbette ama insanların kendi canıyla uğraştığı, barınma sorununu halledemediği, devletsizlikle boğuştuğu bir yerde oy istemeyi çok ahlaki bulmayabilirsiniz. Ama şöyle bir kaygımız var, vekil adaylarımızın kim olduğuna baktığımızda bunu görüyoruz. Birinci sıradaki Can Atalay'ı Aylin anlattı zaten, tekrar anlatmaya gerek yok. Burada yaşayan herkes bir şekilde bu acının, bu yıkımın bir mağduru haline gelmişken insanlar enkazda ölüme, enkazdan kurtulanın da çaresizliğe terk eden bir iktidarla boğuşan en önemli figürler bu arkadaşlarımız. Dolayısıyla ben, tercihinizi nereden yana kullanacağınızı zaten biliyorum.

"DEPREMİN FELAKETE DÖNÜŞMESİNİN NEDENİNİN SARAY REJİMİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ. YOLSUZLUK ÇARKI, TALAN EKONOMİSİ, YAĞMA OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Bu arkadaşlarımız niye aday derseniz… İlk günden beri şunu söylüyorum; depremin yarattığı yıkımı engellemek mümkün değildi, gidermek mümkündür ama. Bir felakete dönüşmesinin nedeninin saray rejimi olduğunu biliyoruz. Yolsuzluk çarkı, talan ekonomisi, yağma olduğunu biliyoruz. Onlarla hesaplaşabilmek için bu depremin ortaya koyduğu yıkımın ve yitirilen canların hesabını sormak için buradayız dedik.

"ŞU AN CAN ATALAY'IN HAPİSHANEDEN BU KAMPANYAYI YÜRÜTÜYOR OLMASI, ZATEN KİMİNLE HESAPLAŞACAĞIMIZA DAİR BİZE BİR ŞEY SÖYLÜYOR"

Bu seçim çok kritik, herkes açısından. Bir cumhurbaşkanı seçilecek, bir parlamento dağılımında milletvekillerinin sayısı belirlenecek. Akıl ve vicdan devreye girerek bir ortak irade gösterilecek cumhurbaşkanı seçimlerinde ama parlamento seçiminde gerçekten bu yağma, talan ekonomisini yaratarak insanları öldürenlerle hesaplaşacak kişileri Meclis'e göndermemiz çok önemli. Şu an Can Atalay'ın hapishaneden bu kampanyayı yürütüyor olması, zaten kiminle hesaplaşacağımıza dair bize bir şey söylüyor.

"O KARANLIĞI YARATANLARLA AYDINLIK ARASINDA BİR SEÇİM YAPACAĞIZ"

Çok net bir seçim bu. Türkiye'nin geleceği, kaderi bu seçimde. Bu seçim, bundan sonra nasıl bir ülkede yaşayacağımızı ya da çocuklarımızın üzerinde yaşayabileceği bir ülke kalıp kalmayacağına dair bir seçim olacak. Karanlıkla, o karanlığı yaratanlarla aydınlık arasında bir seçim yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekten demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olmasını isteyenlerle sadece insanların çaresizliği üzerinde tepinen bir mafyaya karşı mücadele edenler arasında bir seçim olacak. Vereceğiniz her oyun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum… Hesaplaşma arzusu içinde olanlarla ve bu hesaplaşmanın hukuk saikiyle yapılacağını savunanlarla, düşmanı için bile hukuk talep edenlerle bir yargı ve hukuk rejimi inşa edeceklerle birlikte bu yolu yürüyeceğimize inanıyorum."

TİP'in Hatay milletvekili adayları şöyle:

1'inci sıra: Şerafettin Can Atalay

2'nci sıra: Aylin Açıkgöz

3'üncü sıra: Mehmet Ali Gümüş

4'üncü sıra: Erhan Karaçay

5'inci sıra: Hasan Aşkar

6'ncı sıra: Nurcan Ördek

7'nic sıra: Cansu Daloğlu

8'inci sıra: Barış Dağ

9'uncu sıra: Abdulhamit Yayar

10'uncu sıra: Hüseyin Akgöl

11'inci sıra: Özlem Parlak