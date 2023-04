Tip, Hatay Milletvekili Adaylarını Tanıttı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Hatay’daki milletvekili adayları tanıtım toplantısında, cezaevinde bulunan milletvekili adayı Can Atalay adına yaptığı konuşmada, “Bu yağma, talan ekonomisini yaratarak insanları öldürenlerle hesaplaşacak kişileri Meclis’e göndermemiz çok önemli. Şu an Can Atalay’ın hapishaneden bu kampanyayı yürütüyor olması, zaten kiminle hesaplaşacağımıza dair bize bir şey söylüyor” dedi.