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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Çin'in Yeni Siyasi Müsteşarı'nı TBMM'de Kabul Etti

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Çin'in Yeni Siyasi Müsteşarı'nı TBMM'de Kabul Etti
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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği'nde Siyasi Müsteşar olarak göreve başlayan Yamin Guo'yu TBMM'de kabul etti. Görüşmede Guo'ya yeni görevinde başarılar dilendi ve dünyada ile Türkiye'de yaşanan gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

(ANKARA) - TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nde Siyasi Müsteşar olarak göreve başlayan Yamin Guo ile TBMM'de bir araya geldi.

TİP'in resmi X hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Genel Başkanımız Erkan Baş, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği'nde Siyasi Müsteşar olarak göreve başlayan Yamin Guo'yu TBMM'de kabul etti. Ziyarette Guo'ya yeni görevinde başarılar dileyen Genel Başkanımız Erkan Baş ile heyet arasında dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu."

Kaynak: ANKA
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