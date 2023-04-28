TİP Eskişehir'den termik santral açıklaması

MELTEM KARAKAŞ

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Eskişehir Ekoloji Sorumlusu Mert Göksü, AKP'nin yeniden iktidara gelmesi durumunda Alpu Termik Santrali'nin yapılacağını belirterek, "Termik santraller karbonmonoksit, karbondioksit salıyor. Bunlar erken ölümlere, iş kayıplarına, enerji kayıplarına sebebiyet veriyor. Bunu adil bir enerji dönüşümüne döndürecek teknolojiler gelişmiş durumda fakat enerji lobileri bunları göz ardı etmekte" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Eskişehir Ekoloji Sorumlusu Mert Göksu ve TİP Eskişehir Milletvekili Adayı Gökay Başar, Eskişehir'e yapılmak istenen termik santralle ilgili açıklama yaptı. Mert Göksu, şunları söyledi:

"TERMİK SANTRALLERE KARŞIYIZ"

Mert Göksu şunları söyledi:

"Eskişehir'imizde birçok problem var ekoloji konusunda ve gün ve gün bu problemler göz ardı ediliyor. Bu problemleri ses getirmek için konuştuğumuzda AKP hegemonyası tarafından sürekli bastırılıyoruz, gözaltına alınıyoruz, konuşturulmuyoruz, soruşturma sürecinden geçiyoruz. Nasıl İstanbul'da kanal yapılmaya çalışılıyorsa Eskişehir'de de termik santral yapılmaya çalışıldı daha önce. Bu konuda halk dayanışması ile yürütmeyi durdurma kararı alınmıştı Alpu'daki termik santral için fakat Cumhurbaşkanlığı yatırım planları içinden çıkarılmayan bu termik santralin bir dahaki dönem seçilirse AKP tarafından yapılacağını düşünüyoruz. O yüzden bu fizibilitesi, ÇED raporu olmayan insan sağlığıyla oynayan zihniyetlerle mücadelemiz devam ediyor. Termik santrallere karşıyız çünkü bildiğiniz gibi termik santraller karbonmonoksit, karbondioksit salıyor. Bunlar erken ölümlere, iş kayıplarına, enerji kayıplarına sebebiyet veriyor. Bunu adil bir enerji dönüşümüne döndürecek teknolojiler gelişmiş durumda fakat enerji lobileri bunları göz ardı etmekte. Biz bu konularda acil planların değişmesini istiyoruz. Bu konuda çalışacağımıza emin olabilir herkes.

"PORSUK HER GÜN KİRLENİYOR"

Bir başka konu da Porsuk Çayı. Her gün kirleniyor. Eskişehir halkı bilir ki Porsuk'un temiz berrak suyu çok çamurlu ve pis olarak akmakta. Bu da deşarj edilen sanayilerden, evsel atıklardan ekolojik hayatı yer altı sularını pisleten bu dönüşümün başlatılması için mücadelemizi veriyoruz. Bu konularda acil değişiklikler istiyoruz."

"EKOSİSTEMİ SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ"

Gökay Başar ise şöyle konuştu:

"Mersin Milletvekili Adayımız aynı zamanda MYK üyemiz Hakan Güneş, Akkuyu Nükleer Santrali'ne karşı durduğu için, ekosistemimizi savunduğu için, doğamızı korumaya çalıştığı için gözaltına alındı. Daha sonra akşam saatlerinde salındı. Bunların bizi yıldırma politikası olduğunun farkındayız. Aslında hep birlikte korumamız gereken doğayı bu AKP zihniyeti nedense anlayamadığımız bir şekilde karşı geliyor. Bizleri gözaltına alarak, bizlere zulüm uygulamaya çalışarak yıldırmak istiyor. Buradan Hakan Güneş'e desteklerimizi sunuyoruz. Bu konuda da hiçbir zaman geri adım atmayacağımızı bu hükümetten korkmadığımızı, doğayı ve ekosistemi sonuna kadar savunacağımızı söylüyoruz."