TİKA, Bişkek'te Teknogirişim Merkezi ve Dijital Kütüphane'yi açtı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Teknogirişim Merkezi ve Dijital Kütüphane, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren'in katılımıyla törenle açıldı.

TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü tarafından Kırgızistan'ın en prestijli yükseköğretim kurumlarından biri olan Bişkek Sosyal Bilimler Kuseyin Karasayev Üniversitesi (BSBÜ) bünyesinde kurulan Teknogirişim Merkezi ve Dijital Kütüphane, gençlerin teknoloji ve dijital kaynaklara erişimini güçlendirmeyi hedefliyor.

Üniversitenin ana bina girişinde düzenlenen ve Kırgızistan ile Türkiye'nin milli marşlarının okunmasıyla başlayan açılış törenine, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, ülkeye çalışma ziyaretinde bulunan TİKA Başkanı Abdullah Eren ve beraberindeki heyet, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mirlan Dıldayev ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"Türkiye, destek elini uzatan ilk ülke oldu"

Rektör Dıldayev, açılışta yaptığı konuşmada, Türk ile Kırgız devleti arasındaki kardeşliği pekiştirmek adına pek çok faaliyet yürütüldüğünü belirterek, Kırgızistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin cömertliği ve desteğiyle yardım elini uzatan ilk ülke olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin prestijli kuruluşlarından TİKA'nın Kırgızistan'daki çalışmalarına övgüde bulunan Dıldayev, TİKA'nın ülkede çok sayıda sosyal tesis inşa ettiğini, okul ve anaokullarının yapımına öncülük ettiğini, hastane ile sağlık ocaklarının kurulmasına büyük katkı sağladığını söyledi.

Dıldayev, TİKA'nın eğitim kurumlarına, liselere, üniversitelere ve enstitülere sunduğu desteklerin iki ülke arasındaki yakınlığı açıkça kanıtladığını dile getirdi.

Üniversite bünyesinde açılan yeni merkezlerin önemine değinen Dıldayev, TİKA'ya yapılan başvuru sonucunda Teknogirişim Merkezi ve Dijital Kütüphane Kurulumu projesinin onaylandığını hatırlattı. Dıldayev, gerçekleştirilen bu projelerin mevcut öğrenciler, genç öğretmenler ve gelecek nesiller üzerinde son derece olumlu bir etki bırakacağına inandığını kaydetti.

Dıldayev, "Gençlerimiz ne kadar eğitimli ve açık fikirli olursa, dünyanın dört bir yanındaki gelecek nesillerin gençleri ve bir bütün olarak dünyanın geleceği o kadar iyi olur. Türkiye devleti ile Kırgızistan devletinin ortak çalışmalarının artarak devam edeceğine şüphem yok. Bu bizim için büyük bir onur ve büyük bir başarıdır." diye konuştu.

"Kırgızistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz"

Eren de TİKA'nın 1992 yılından bu yana bu ülkede faaliyet gösterdiğini, 1993 yılında ise Bişkek'te resmi ofislerini açtıklarını belirterek, o günden bu yana Kırgızistan genelinde 1300'den fazla projenin hayata geçirildiğinin altını çizdi.

Bir ağacın toprağın altında kökleri ve göğe uzanan dalları olduğu gibi, milletlerin de tarih ve kültür köklerinin bulunduğunu ifade eden Eren, Türk milleti ile Kırgız milletinin, Türkiye ile Kırgızistan'ın aynı köklere sahip iki ülke ve iki devlet olduğunu vurguladı.

Eren, açılışı yapılan Teknogirişim Merkezi ve Dijital Kütüphane'nin gençlere sağlayacağı katkıya dikkati çekerek, "İnşallah, bu teknoloji merkezinde nice güzel fikirler üretilecek. Kırgız halkına, Kırgızistan'a ve Türk dünyasına fayda sağlayacak nice önemli teknolojik buluşlar ve çalışmalar yapılacak. Sizler ne kadar çok çalışırsanız, bu güzel ülke de o kadar güçlü bir ülke olur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her zaman Kırgızistan'ın en yakın dostlarından biri olduğunu ve elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettiğini dile getiren Eren, TİKA olarak Kırgızistan'da bulunmaktan ve bu ülkeye hizmet etmekten büyük mutluluk duyduklarını, Türkiye ve TİKA'nın bundan sonra da benzer projelerle Kırgızistan'ın yanında olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte üniversitenin ana binasının giriş katında kurulan modern Teknogirişim Merkezi ve Dijital Kütüphane'yi gezdi.

Kaynak: AA