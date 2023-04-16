Ticaret Bakanlığı'ndan 'tatil' uyarısı

RAMAZAN Bayramı tatili ile ara tatil planlayanlar, kopya edilmiş web sitelerinin yanı sıra e-posta ve SMS yoluyla 'hayali otel' dolandırıcılığına karşı uyarıldı. Ticaret Bakanlığı'nca, paket tur ya da konaklama faaliyetinin aldatıcı, yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilidiğinde, ticari reklam ve haksız ticari uygulamaları denetlemekle görevli Reklam Kurulu Başkanlığı'na başvurulması gerektiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, tatil planları yapanları, dolandırıcılığa karşı uyardı. Buna göre; sıkça tercih edilen otel ve turizm tesislerinin internet siteleri kopyalanarak veya e-posta ve kısa mesajlar üzerinden cazip tekliflerle mağdur edildiği görüldü. Otellere ilişkin yıldız bilgilerinde de sahtekarlığa gidildiği belirlendi. Bakanlık; sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis fotoğraflarının kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğunun sorgulanması gerektiğine dikkat çekti. Seyahat acentalarının ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığı, turizm tesislerinin kaç yıldız sahibi olduğu 'www.kulturturizm.gov.tr' ve 'www.tursab.org.tr' adreslerinden sorgulanabiliyor.

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Birol Akman da, online reklam sitelerinden yapılan tatil rezervasyonlarında dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Akman, "Otel hakkında iyice bilgi edinilmeden rezervasyon yapılmamalı. Özellikle web siteleri çok önemli. 3-4 yıldızlı otellere rezervasyon yapılırken çok dikkat edilmeli. Fotoğraflara dikkat edilmeli. Fotoğrafları, otellerin web sitesindekilerle uyumlu mu buna bakılmalı. Ödemeyi önden göndermesinler, ödemeyi girişte yapmayı talep etsinler. Web sitesine ödeme yapılmamalı, banka hesabına gönderilmemeli, direkt otelde girişte ödeme yapılması da dolandırıcılığın önüne geçilebilir. Fotoğrafların ve oda görsellerinin otelin web sitesindeki ile uyumlu olması çok önemli. Telefon numarası bulunarak, bu şekilde de iletişim kurarak kendilerini garantiye alabilirler" dedi.