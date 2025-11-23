Haberler

Ticaret Bakanlığı "Cumhuriyet Muhafızı" isimli ürünü satıştan kaldırdı

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, bir e-ticaret platformunda "Cumhuriyet Muhafızı" adı altında satılan 3D modelin satıştan kaldırıldığını ve satıcı hakkında idari süreç başlatıldığını duyurdu.

  • Satıcı hakkında idari süreç başlatıldı.

Bir e-ticaret mağazasında satışa sunulan "Cumhuriyet Muhafızı" isimli 3D maket, sosyal medyada tepkilerin hedefi oldu. Tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, ürünün satıştan kaldırıldığını ve satıcı hakkında idari süreç başlatıldığını duyurdu.

"İNANÇ VE DEĞERLERİMİZİ HEDEF ALAN ÜRÜN SATIŞTAN KALDIRILDI"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir e-ticaret platformunda, toplumumuzun inanç ve değerlerini hedef alan ürünlerin satışa sunulduğuna ilişkin kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine Ticaret Bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmıştır. Ticaret Bakanlığımızın ilgili birimleri ile yapılan koordineli çalışma sonucunda, söz konusu ürün hızlı bir şekilde satıştan kaldırılmış, satıcı hakkında ise mevzuat kapsamında gerekli idari süreçler başlatılmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak; nefret söylemi, ayrımcılık, milli ve manevi değerlerin hedef alınması, toplum kesimlerinin provoke edilmesi ya da kamu vicdanını zedeleme potansiyeli taşıyan hiçbir ürün, hizmet veya ticari faaliyetin e-ticaret ekosisteminde yer bulmasına izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız; tüketicilerin korunması, dijital ticaret ortamının güvenliğinin sağlanması, milli birlik ve toplumsal barışa zarar verebilecek içeriklerin önlenmesi amacıyla denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Kamu düzenini zedeleyici her türlü ticari faaliyete karşı gerekli tüm adımlar, hiçbir gecikmeye mahal verilmeden atılacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (22)

Haber YorumlarıHanifi Şahin:

Bu resimde ben asanin ihanet ettiğini, asılanın ise ihanete uğradığını görüyorum.

Yorum Beğen337
Yorum Beğenme133
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Deniz:

Sen bedbaht olmuşsun gözlerin görmez senin

yanıt61
yanıt135
Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

turkish lawrence sapka giymiyorlar diye basina katran surulup asilanlar. Cumhuriyeti kurmadan once fes giyen garibanlara dedinmi cumhuriyet kurup feai yasakliyacam dedinmi? Buna musluman gambazlamak denir. Asil hain ingilizden vize alip kadirgaya binen degilmi? Ingiliz vize vermeseydi sen o kadargaya nah inerdin Turkish lawrenski..

yanıt37
yanıt12
Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

aynen abi asan ve bunu yapan zihniyet Ebu cehil gibi kafirdir asılan sehit edilenlerde İslam muhafızlarıdır burdan bile belli bu ata denilen şahsın ne denli azılı İslam düşmanı kafir olduğunu CENABI ALLAH azabını bol eylesin amin

yanıt49
yanıt15
Haber YorumlarıEnes:

Hep söylüyoruz dinimizi unutalım diye tüm alimleri asan ingiliz ajani cehennemde ateşler içinde yansın Rabbim yandığını göstersin bizlere

yanıt22
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

bunun nesi inanç ve değerlere aykırı !!!! niye battı

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme215
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGoethegitme:

Tamam baban olsun o sakallılar

yanıt43
yanıt39
Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

çünkü Mehmet S2Ğİ kafirlerin Müslümanlara yaptığı zulmü gösteriyor lakin kafirler istemese de CENABI ALLAH nurunu tamamlayacaktır

yanıt33
yanıt5
Haber YorumlarıSktgdn:

Zorunuza mı gitti

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme112
yanıtYanıtla
Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
