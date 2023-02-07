THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat: 17 bin 435 yardım gönüllüsü ve kurtarma ekibini deprem bölgesine taşıdık

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, depremden etkilenen şehirlere yönelik toplam 238 sefer gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bunlardan 89'u sonradan ilave edilen insani yardım seferleri. Şu ana kadar arama ve kurtarma ekipleriyle, yardım gönüllüsü 17 bin 435 kişiyi deprem bölgesine taşıdık. Bu giden uçaklarla da insani olarak 4 bin 919 kişiyi ücretsiz olarak havalimanlarından getirdik" dedi. Bolat yarın da deprem bölgesindeki şehirlere 240'a yakın sefer yapacaklarını duyurdu.

Ahmet Bolat, THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki Operasyon Kontrol Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında deprem bölgesine yönelik THY'nin gerçekleştirdiği operasyonlar ve yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bolat, AFAD ve valiliklerle birlikte koordineli bir şekilde dünden bugüne depremden etkilenen şehirlere yönelik insani yardım malzemeleri, ekipmanlar, arama kurtarma ekipleri ve yardım gönüllülerini taşıdıklarını ve taşımaya devam edeceklerini söyledi. İki günde deprem bölgesindeki şehirlere yönelik toplam 238 sefer gerçekleştirdiklerinin altını çizen Bolat, "Bunlardan 89'u sonradan ilave edilen insani yardım seferleri. Bize talepler geliyor ve biz de elimizdeki uçakların hepsini bu talepleri yerine getirmek için kullanıyoruz. Şu ana kadar arama ve kurtarma ekipleriyle, yardım gönüllüsü 17 bin 435 kişiyi taşıdık deprem bölgesine. Bu giden uçaklarla insani olarak 4 bin 919 kişiyi ücretsiz olarak havalimanlarından getirdik. Toplam tarifeli uçuşlarımızla birlikte18 bin 460 yolcuyu afet bölgesinden taşıdı" diye konuştu.

"YARIN İÇİN 240'A YAKIN SEFER PLANLADIK"

HATAY HAVALİMANI'NA UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?