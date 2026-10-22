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TGC, BirGün muhabiri İsmail Arı'nın tutuklanmasını kaygıyla karşıladı

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TGC, BirGün muhabiri İsmail Arı'nın tutuklanmasını kaygıyla karşıladı
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TGC, BirGün muhabiri İsmail Arı'nın eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in şikayetiyle açılan soruşturma kapsamında tutuklanmasını kaygıyla karşıladı. Cemiyet, Arı'nın ve tüm tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını, basın ve düşünce özgürlüğünün güvence altına alınmasını istedi.

(İSTANBUL) BirGün Muhabiri İsmail Arı'nın tutuklanması üzerine açıklama yapan TGC, gazetecilerin haberleri nedeniyle tutuklanmasının, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü açısından kaygı verici olduğunu savundu. Açıklamada, "Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak mesleğini özgürce yapmaya çalışan, haberleri nedeniyle baskıyla karşılaşan tüm meslektaşlarımızın yanındayız. İsmail Arı'nın ve tüm tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün güvence altına alınmasını istiyoruz." denildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı'nın tutuklanmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"MESLEKTAŞIMIZIN TUTUKLANMASINI KAYGIYLA KARŞILIYORUZ"

"Üyemiz, Birgün gazetesi muhabiri İsmail Arı, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü, eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in şikayeti üzerine açılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Arı'ya 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi yayma' suçlamaları yöneltildi. Meslektaşımızın tutuklanmasını kaygıyla karşılıyoruz.

Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'nde de vurgulandığı üzere, 'Gazeteci, halkı ilgilendiren tüm olayları izleme, araştırma ve kamuoyuna duyurma hakkına sahiptir.'

Gazetecilik, kamu yararını gözeterek toplumu bilgilendirme sorumluluğuyla yürütülen bir meslektir. Gazetecilerin haberleri nedeniyle tutuklanması, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü açısından kaygı vericidir. Dezenformasyonla mücadele amacıyla çıkarılan yasal düzenlemeler, gazetecilerin mesleki faaliyetlerini engelleyecek veya onları haber yapmaktan caydıracak biçimde uygulanmamalıdır.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak mesleğini özgürce yapmaya çalışan, haberleri nedeniyle baskıyla karşılaşan tüm meslektaşlarımızın yanındayız. İsmail Arı'nın ve tüm tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün güvence altına alınmasını istiyoruz."

Kaynak: ANKA
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