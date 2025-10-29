TGB, Cumhuriyet'in 102'nci yılı dolayısıyla yürüyüş düzenledi

(ANKARA) - Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, Cumhuriyet'in 102'nci yılı dolayısıyla " 29 Ekim'de devrim zamanı, gençlik zamanı" sloganıyla Birinci Meclis'in önünden Anıtkabir'e yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşe katılanlar "Gençlik yürüyor, devrim geliyor" sloganları atarken, TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin de yürüyüşe katılanlara yönelik bir konuşma yaptı. Çetin, "Bize, Türk gençliğine mafya-tarikat sisteminin içinde geleceksizliği, işsizliği; her gün yeni bir köşede fıtrat veren çetelerin, mafyaların tetikçisi olmayı, uyuşturucu taciri olmayı, zehirlenmeyi dayatan bu sisteme karşı; bizi geleceksizlik girdabında sıkıştırıp, bu pisliğin, çürümenin içine sürükleyen bu sisteme karşı Türk gençliğinin karakterini beraber haykıralım" diye konuştu.

Sözlerini "Türkiye devrime yürüyor. Türkiye zincirlerini kıracak. Bu sistemi yıkacağız. Yerine Atatürk'ün tam bağımsız, halkçı, üreten Türkiye'sini kuracağız" şeklinde sonlandıran Çetin'in konuşması sonrasında Andımız'ı okuyan kitle Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüş esnasında kortejin en önünde açılan pankartta "Cumhuriyet'in 102. yılında Türkiye devrime yürüyor" ifadeleri yer aldı.