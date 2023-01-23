Test sürüşünde dikkat çeken anlar! Tansu Çiller'in sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldürdü

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu açılışına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte eski Başbakan Tansu Çiller de katıldı. Daha sonra test sürüşünde Erdoğan'a eşlik eden Çiller, "TOGG mu daha kolay bu mu?" dedi. Soruyu gülerek karşılayan Cumhurbaşkanı, "Bu çok çok kolay" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan'a; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski başbakanlardan Tansu Çiller, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ve daha birçok isim eşlik etti.

ERDOĞAN, KURDELEYİ ÇİLLER'LE BİRLİKTE KESTİ

Metronun açılış törenine çok sayıda kişi katıldı. Törene katılanlar arasında eski Başbakan Tansu Çiller'in de yer alması dikkat çekti. Daha önce parti kuracağı iddialarıyla sık sık gündeme gelen Tansu Çiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen yanında durarak kurdeleyi birlikte kesti.

"TOGG MU KOLAY BU MU?"

Kurdeleyi yanındakilerle kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra metro hattının test sürüşünü yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan test sürüşünü yaparken yanında eski Başbakan Tansu Çiller de bulundu. O sırada Çiller'in "TOGG mu kolay, bu mu kola, bu mu kolay?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, gülerek "Bu çok çok kolay" yanıtını verdi.