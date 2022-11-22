Terör saldırısında hayatını kaybeden küçük Hasan'ın hayalindeki mesleği annesi açıkladı

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden dün atılan roket-havanlar nedeniyle hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın annesi Dilan Karataş terörü lanetledi. Karataş, minik Hasan'ın arabalara çok meraklı olduğunu ve babası gibi tır şoförü olmak istediğini söyledi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden dün atılan roket-havanlar nedeniyle hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın annesi Dilan Karataş terörü lanetledi.

İlçe merkezindeki Okul Caddesi'nde yer alan 3 katlı evin 2. katına isabet eden roket-havan, evde bulunan küçük Hasan'ı hayattan kopardı.

Olayın şokunu yaşayan anne Dilan Karataş, AA muhabirine, oğlu Hasan'a doyamadığını söyledi.

Eşi Zeki Karataş'ın tırlarının bulunduğunu ve hayatının önemli bölümünü yollarda geçirdiğini anlatan Karataş, oğlunun da babası gibi tır şoförü olmayı hayal ettiğini belirtti.

Konuşurken gözyaşlarına boğulan acılı anne, şunları kaydetti:

"Oğlum, 'Baba tır şoförü olacağım' derdi. Ben de 'Yok annem, sen oku' derdim. Benim oğlum, kendi kendine kartondan kitaplık düzdü. Bütün kıyafeti dolapta kaldı. Sabah kalktı ekmeğe gitti, kamyonuyla oynadı. Babasından akülü araba istedi. Ciğerim yandı. Yavruma bunu yapanların, yaşattıklarını yanına koymasın. Yavrumu benden aldılar, karşılığını misliyle versinler. Ciğerimi yaktılar benim yavrumu benden aldılar."