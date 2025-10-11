Terör örgütü PYD/YPG'nin saldırısı sonucu Nusaybin'de şehit olan 12 kişi anıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı sırasında 6 yıl önce terör örgütü PYD/ Ypg'nin havan ve roket saldırısı sonucu şehit olan 12 kişi için anma töreni düzenlendi.

Nusaybin'deki DSİ Tesisleri'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okutuldu, İl Müftüsü Enver Türkmen şehitler için dua etti.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, törende yaptığı konuşmada, birlik, beraberlik ve kardeşliğin hayat bulduğu, farklı dillerin, dinlerin, kültürlerin barış içinde yaşadığı topraklarda olmaya devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu vurgulayan Yüksel, "Bu eşik, umut, barış ve refah dolu bir geleceğin kapısının aralanmasıdır. Toplumsal huzurumuzu ve güvenliğimizi uzun yıllar boyunca tehdit eden terörü ülkemizin gündeminden sonsuza dek çıkarma, terörün yaralarını sarma ve geleceğimizi birlikte inşa etme iradesini hayata geçirmenin arifesindeyiz." diye konuştu.

Yüksel, "Terörsüz Türkiye" ile bu tarihi dönüşümü sağlam zemine oturtmanın hedeflendiğini dile getirdi.

Bölgede sağlanacak huzurla kalkınmanın da ivme kazanacağına dikkati çeken Yüksel, bölge halkının yaşam standartlarının yükselmesi ve gerekli zeminin oluşması için ellerinden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceklerini bildirdi.

"Terörsüz Türkiye sürecinde hiçbir pazarlığa, hiçbir tavize, hiçbir gizli ajandaya yer yoktur." diyen Yüksel, şunları kaydetti:

"Süreç, milletimizin gözü önünde şeffaf şekilde devam etmektedir. Milletimizin birliği, devletimizin bekası için yürütülen bu bir kardeşlik hamlesidir. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Türkiye, artık güvenliğiyle, adaletiyle, kardeşliğiyle güçlü bir Türkiye'dir. Türkiye, kendine özgü bir modelle terörü sonlandırabilecek devlet birikimine ve görüyorum ki toplumsal zemine sahiptir."

Yüksel, Türkiye'nin kadim gelenekten gelen köklü devlet geleneği, milli birlik ve beraberliğiyle dünyaya örnek olduğunu vurgulayarak, "Aslında bu 'Terörsüz Türkiye' hedefi idealiyle biz bir Türkiye modeli de oluşturmuş olduk. Türkiye, mazlumlara umut olan, adalet, barış ve huzur için zalimlerin karşısında dimdik duran bir ülkedir. Bugün artık Türkiye kendi güvenliğini sınırlarının ötesinde sağlayan, kendi savunma sanayisini inşa eden, kendi barış dilini dünyaya duyuran bir ülkedir. 'Terörsüz Türkiye' ile sadece 50 yıllık terörün sonlandırılması değil, aynı zamanda bütün bölgenin her türlü terör örgütünden arındırılmasını, bölgede güven ve istikrar düzeninin kurulmasını arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Bu topraklarda barış, kardeşlik egemen olacak"

Vali Tuncay Akkoyun da 2019 yılında Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit düşen 12 kişiyi rahmetle andıklarını ve dualarla yad ettiklerini dile getirdi.

Kadim topraklarda kardeşlik bağının köklerinin çok derin olduğunu kaydeden Akkoyun, "Bizler ezanımıza, bayrağımıza sahip çıktıkça, devletimizin yanında yer aldıkça Allah'ın izniyle kirli eller istiklalimize ve istikbalimize asla el uzatamayacaktır. Şu içerisinde bulunduğumuz güven ortamı ve huzur iklimini asla bozamayacaklardır. Devletimiz hangi surette olursa olsun aramıza nifak tohumu ekmeye çalışanlara bugüne kadar fırsat vermedi, bundan sonra da vermeyecektir." dedi.

Bölgede yıllardır terörden dolayı sıkıntılar yaşandığını anımsatan Akkoyun, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah bundan sonraki süreçte bu coğrafyada Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasıyla artık terör olmayacak. Bu topraklarda barış, kardeşlik egemen olacak. Buna yürekten inanıyoruz. Hep birlikte bu sürecin inşallah sağlıkla, sıhhatle başarıya ulaşması için elimizden gelen her türlü desteği sağlıyoruz ve sağlamaya da devam edeceğiz. İnşallah bu topraklarda barış, huzur, kardeşlik hep egemen olur. Artık canlar yanmasın, analar ağlamasın, çocuklar yetim kalmasın. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin."

Saldırıda babası Mehmet Şirin Demir'i kaybeden gazeteci Gülay Demir ise 6 yıl önce 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde babasının hayatını kaybettiğini hatırlatarak, babasına yazdığı şiiri okudu.

Demir, "Baba, bizler babası sokak ortasında haince katledilen ilk çocuklar değiliz elbet ama son olmanın umudu ve duasıyla geçti her günümüz, her anımız. Sana söz baba, bu topraklara barış gelecek. Belki sen göremeyeceksin ama bizler nesilden nesile bunu aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Programa, Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.