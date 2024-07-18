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Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi! Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı

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Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresini çökertti. MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalanan PKK'lı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresini çökertti. MİT Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyon sonucu, PKK'nın istihbarat yapılanmasında görevli oldukları ve İstanbul'da faaliyet gösterdikleri tespit edilen Halil Kod Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş İstanbul'da yakalandı.

ADIM ADIM TAKİP

MİT, örgütün istihbarat yapılanmasında yer alan Sadık Topaloğlu'nu tespit ettikten sonra adım adım takip altına aldı. Topaloğlu'nun illegal yollarla Irak/Kandil'e geçerek istihbarat eğitimi aldığı, eğitim sürecinde örgüt sorumlularından Cuma kod Cemil Bayık ile görüşmeler gerçekleştirdiği tespit edildi. Sadık Topaloğlu'nun, Türkiye'de görevlendirilmesi akabinde gazetecilik kisvesiyle terör örgütüne bilgi topladığı ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi! Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandıSadık Topaloğlu.

MALZEME TEDARİĞİ MİT TARAFINDAN TESPİT EDİLDİ

Ayrıca, Mehmet Savaş ile örgüt adına finans faaliyetleri yürüttükleri ve paravan şirketler üzerinden Suriye'deki örgüt mensuplarına malzeme tedariğinde bulundukları MİT tarafından tespit edildi.

Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi! Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandıMehmet Savaş.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonu ile yakalanan PKK'lı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi! Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı

Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi! Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Mehmet Savaş Operasyon PKK Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Burak GUNES:

Helal olsun aslanlara

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6
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Musti40 :

HEM HELAL OLSUN HEMDE MAŞALLAH

yanıt77
yanıt4
cafer şahin karateke:

bir gün komple yok olmaları dileğiyle inşaAllah

94
5
yanıtYanıtla
Savas Ozturk:

Umarım köküne kadar kuruturlar

66
5
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Tutankamon Hoca:

Emeği gecenlere Teşekkürler Elleri dert görmesin

49
5
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Osman Gültas:

Şimdi bunlara yaprağın kaç çeşidinin olduğunu gösterme zamanı geldi.

21
3
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Emre Yeşilyurt:

Bunları yok edin ! Yiyeceği ekmeği sokak hayvanları yesin

20
2
yanıtYanıtla
Osman Yagci:

Bu ne demek oluyor demek ki eski TÜRKÏYE Yok emegi gecenlerden ALLAH Razi olsun durmak yok yola devam MAŞALLAH

5
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