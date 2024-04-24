Terör örgütü PKK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı
Terör örgütü PKK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu Saim Çakmak, MİT ve Emniyet operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.
Terör örgütü PKK/KCK'nin Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Terör örgütü PKK/KCK'nın yurt dışı faaliyetlerinde aktif yer aldığı belirlenen Çakmak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çakmak tutuklandı.