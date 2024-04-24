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Terör örgütü PKK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı

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Terör örgütü PKK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu Saim Çakmak, MİT ve Emniyet operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.

Terör örgütü PKK/KCK'nin Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Terör örgütü PKK/KCK'nın yurt dışı faaliyetlerinde aktif yer aldığı belirlenen Çakmak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çakmak tutuklandı.

Terör örgütü PKK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel

İstanbul Almanya PKK Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

mahmut süt:

terörün her türlüsüne lanet olsun

75
3
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Murat Celik:

yakalandı Ne olacak

14
5
yanıtYanıtla
Birisi:

Allah polisimizi askerimizi her türlü belalardan korusun, ayağına taş değdirmesin. Diğer türlü ülkede çakal çok. Göz açtırmasınlar.

13
1
yanıtYanıtla
Muammer Sisman:

Sanki Almanya c başkanı hediye getirmiş gibi olmuş

12
1
yanıtYanıtla
mustafa kahveci:

dönerci gelirken getirmiştir

yanıt1
yanıt0
Sefa:

idam şart

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1
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